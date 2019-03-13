Ой, не смешите: в Москве оценили запрет США на признание Крыма

Реальных последствий для реального статуса Крыма запрет США на признание российского суверенитета над полуостровом «иметь не будет». Такое мнение выразил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, передает ФАН.

«Если конгрессу приходится специально запрещать признание Крыма российским, это значит, что, во-первых, такую вероятность они уже не считают гипотетической, и, во-вторых, отдают себе отчет в том, что Крым можно считать украинским только в бессмысленных актах, а не на деле», — заявил сенатор.

Косачев подчеркнул, что большинство американских законодательных актов по поводу России «принимается исключительно для внутреннего пользования».

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«Ну а с названием акта — «Закон о непризнании аннексии Крыма» — нельзя не согласиться: мы тоже не признаем добровольное и легитимное возвращение Крыма в Россию в качестве аннексии», – подчеркнул сенатор.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации весной 2014 года — после того, как на Украине произошел госпереворот, а население полуострова решило взять свою судьбу в свои руки.

По итогам общенародного референдума Крым вышел из состава Украины, а после, согласно волеизъявлению более 80% избирателей республики, воссоединился с Россией. В поддержку возвращения на родину проголосовали более 95% крымчан, участвовавших в голосовании.

Депутат Госсовета Крыма Иван Шонус заявил, что США не стоит смешить мир своим запретом признавать суверенитет России над полуостровом. Шонус напомнил, что Крым вернулся в Россию конституционным путем, не противоречащим международному праву и уставу ООН.

«Крым — это территория мира и безопасности, поэтому не представляет опасность никому, тем паче США, поэтому не надо смешить мир», — подчеркнул он.

Кроме того, российский депутат уточнил, что жители полуострова подтвердили свое право жить в России «и на референдуме, и во время блэкаута», а затем, после «и на выборах в Госдуму, и на выборах президента России». Парламентарий добавил, что с 2014 года в Крыму не было ни одной акции протеста, в отличие от западных стран.

7 марта палата представителей конгресса США одобрила законопроект, запрещающий Белому дому признавать российский суверенитет над Крымом. Кроме того, документ предполагает запрет признавать российское право над воздушным пространством или территориальными водами полуострова. Законопроект был поддержан 427 депутатами палаты,

против принятия инициативы проголосовал только один конгрессмен-республиканец.

Воссоединение Крыма и России в Вашингтоне должны теперь называть исключительно «аннексией». Президент США, тем не менее, имеет право сделать исключение, если это будет в интересах национальной безопасности. Чтобы «антикрымский» законопроект был принят, его должны одобрить сенат и президент США. Дональд Трамп неоднократно называл Крым русским, однако при этом подчеркивал, что «ни один президент США не вел такую жесткую политику относительно России» и признавать полуостров российским отказывается.

Украина и страны НАТО результатов крымского референдума в марте 2014 года не признали и продолжают считать Крым «временно оккупированной» территорией. Президент России Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение, и вопрос «исторически закрыт», передает НСН. В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

4 марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

При этом, как пояснил Трамп, Москва продолжает серьезно угрожать безопасности и стабильности Украины. Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров Крым, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.