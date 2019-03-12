Дружба кончилась: МИД России направил ноту Киеву

В связи с прекращением с 1 апреля действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, Министерство иностранных дел России направило ноту МИД Украины. В документе, опубликованном на сайте МИД РФ, указаны нарушения Договора Киевом.

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«Все антинародные действия майданных властей, которые под прикрытием борьбы с «агрессором» нарушают основополагающие права собственных граждан и пытаются разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины, оставят о себе явно не добрую память, а суд истории неизбежно вынесет им свой суровый приговор», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

МИД России также призвал Украину соблюдать взятые на себя международные обязательства. Кроме того, несмотря на обвинения России в нарушении Договора о дружбе, это Киев «систематически не соблюдал его условия», подчеркнули в министерстве.

При этом в российском МИДе допустили, что Договор «мог несколько устареть — ведь подписан он был более 20 лет назад».

Украина нарушила Договор о дружбе, ратифицировав в 2004 году меморандум об обеспечении поддержки операций НАТО. Кроме того, нарушением Договора, по мнению МИД РФ, были поправки в военную доктрину Украины, предполагающие ее вступление в НАТО как стратегическую цель.

Кроме того, Москва обвиняет Киев в систематических грубых притеснениях национальных, языковых и культурных меньшинств Украины. Отдельно МИД указал на отсутствие шагов по созданию равных возможностей и условий для изучения русского языка на Украине, что должно выполняться по Договору о дружбе.

«Майданные власти», согласно заявлению МИДа, ведут наступление на русский язык, в частности, запрещая прокат российских фильмов и телесериалов, созданных после 2014 года. Кроме того, МИД РФ выразил недовольство законом о языковых квотах на украинском телевидении, по которому эфир должен на 75% проходить на украинском языке.

Кроме того, «фактически остановлен ввоз с территории РФ печатной продукции» на Украину, поэтому русские граждане ограничены в праве на получение объективной информации на русском языке, добавили в МИДе.

«Политика тотальной украинизации», проводимая Киевом, есть прямое наступление на права русского населения Украины.

Кроме того, МИД России коснулся Крыма. «Когда на Украине в 2014 году произошел антиконституционный переворот и всем заправлять стали национал-радикалы, сторонники насилия и запугивания, крымчане, оказавшись перед реальной угрозой своей безопасности, воспользовались правом на самоопределение», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 10 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с Россией. «Непродление договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу», — написал в своем аккаунте в соцсетях украинский лидер.

Киев решил не продлевать ключевой договор с Россией еще в сентябре 2018 года. Указ о непродлении договора был подписан Петром Порошенко еще 17 сентября. Верховная Рада, сообщает НСН, одобрила разрыв Договора о дружбе. Таким образом, Киев в одностороннем порядке прекратил действие соглашения.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной прекращал действие старого договора, заключенного еще до распада СССР между РСФСР и Украинской ССР в 1990 году. Этот документ был первым в своем роде и определял отношения двух республик советского государства. Согласно шестой статье договора, стороны обязывались признавать и уважать территориальную целостность друг друга в существовавших на тот момент в рамках СССР границах. Новый документ 1997 года подтверждал этот тезис в своей второй статье.

В свою очередь, в департаменте информации и печати МИД России отметили, что такой шаг Порошенко нанесет значительный ущерб национальным интересам самой Украины. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о разрыве Договора, и назвали прекращение его действия «деструктивным шагом».

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что сотрудничество между Киевом и Москвой сделало бы два народа значительно сильнее. Он добавил, сообщает ФАН, что сохранение сотрудничества и взаимодействия позволило бы противостоять кризису, который может усиливаться.

«Объективно, этот интерес состоит в том, чтобы свое будущее украинцы и русские формировали вместе», — подчеркнул парламентарий.