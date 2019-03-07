Шоу Вашингтона: Захарова о зарубежном турне Гуайдо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала постановочным шоу зарубежное турне лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо. По ее словам раскруткой этого «действа» занимался Вашингтон после своего фиаско — «несостоявшегося «гуманитарного прорыва».

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«Сначала... [в Вашингтоне] освещали так называемый первый зарубежный вояж врио президента, в который он, как мы помним, отправился вопреки запрету Верховного суда. Затем с не меньшей энергией принялись всем грозить и угрожать последствиями, если с этим господином что-то случится по возвращении на родину», — сказала представитель ведомства.

22 февраля Гуайдо, которому Верховный суд Венесуэлы запретил покидать страну, прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, откуда отправился в турне по Южной Америке.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон при этом заявил, что попытки помешать возвращению Гуайдо в Венесуэлу вызовут «сильный и значительный ответ со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества».

Мария Захарова отметила, что «визитер врио на общих основаниях прошел паспортный контроль на въезд» в страну, а затем «под камеры шоу продолжилось». «Не будем гадать, что будет дальше в этой постановочной истории, но это, конечно, шоу не бесконечное», — подчеркнула дипломат.

Гуайдо посетил Парагвай, где провел встречу с местными властями, а затем направился в Буэнос-Айрес на переговоры с президентом Аргентины Маурисио Макри.

4 марта политик сообщил, что вернулся в Венесуэлу. «Уже на нашей любимой земле!» — написал он в твиттере и отметил, что въезжает в родную страну как свободный гражданин.

Официальный президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее обвинил США и венесуэльскую оппозицию в желании развязать нефтяную войну. По его словам, эти политические силы не хотят помогать стране, они жаждут природных ресурсов.

В начале марта российское посольство в Каракасе выступило с заявлением, назвав Гуайдо самозванцем и с правовой, и с моральной точек зрения.

«В соответствии с венесуэльской конституцией президент приносит присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади. Еще неизвестно, как развивались бы события, реши Гуаидо провозгласить себя в стенах Национальной ассамблеи. Весьма сомнительно, что он смог бы заручиться необходимой поддержкой со стороны своих же коллег-парламентариев», — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии, опубликованном на фейсбуке.

Как отметили в посольстве, в отличие от Гуайдо, законный президент Николас Мадуро занял свой пост после открытой избирательной кампании, заручившись поддержкой более шести млн человек — около трети всех граждан Венесуэлы, имеющих право голоса. При этом в выборах участвовали три оппозиционных кандидата, поэтому говорить о фальсификации — значит «не владеть реальной информацией о ситуации в Венесуэле».

Российские дипломаты также задались вопросом о том, почему Гуайдо в течение 30 дней после провозглашения себя врио президента «не созвал соответствующие выборы, как это предусмотрено статьей 233 конституции».

«Мы же видим, что делать он этого не собирается. Более того, называет себя сейчас уже не «врио президента», а «врио президента, ответственного за созыв демократических и свободных выборов», сроки которых даже не обозначает», — подчеркивается в сообщении.

В дипмиссии напомнили, что созыв выборов — прерогатива Национального избирательного совета Венесуэлы, который является самостоятельной ветвью власти. Правительство Венесуэлы готово к диалогу с оппозицией, однако она «пока не может высвободиться из тесных объятий вашингтонских «ястребов», которые, судя по развитию событий, не заинтересованы в урегулировании кризиса.

«Тем не менее будем стремиться убедить все здоровые и патриотически настроенные венесуэльские политические силы в важности поиска взаимопонимания во благо народа Венесуэлы», — добавили в дипмиссии.

Напомним, что 21 января в стране начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро, вскоре после приведения его к присяге. В ходе беспорядков спикер оппозиционного парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Некоторые западные страны, в том числе США, заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.