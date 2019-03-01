«Ответит за каждую копейку»: Тимошенко грозит Порошенко

Кандидат в президенты Украины, экс-премьер и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что после предстоящих выборов действующий глава государства Петр Порошенко пойдет под суд.

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«Я хочу обратиться к Порошенко и его уголовному окружению. Вам ничто не поможет — никакие подкупы и никакие фальсификации. Вы будете отвечать за преступления, которые вы совершили против Украины. И никто не даст вам выехать из страны и спрятаться там, в других странах. Вы будете отвечать за каждую копейку, которую украли у народа Украины», — сказала политик.

Тимошенко обвиняет Порошенко в злоупотреблениях административным ресурсом в ходе избирательной кампании, подкупе избирателей, а также противоправном использовании СМИ в ходе агитации.

На этой неделе украинские журналисты обнародовали результаты расследования о махинациях с закупками в оборонной сфере, которые ведут к ближайшему окружению Порошенко.

В расследовании утверждается, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сумма сделок достигала 250 млн гривен (около $9,3 млн). По этим данным, к преступлениям причастны давний бизнес-партнер Порошенеко, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский, их бизнес-партнер Виталий Жуков, некий Андрей Логоза, а также государственный оборонный концерн «Укроборонпром», утверждают журналисты. На основании расследования Национальное антикоррупционное бюро Украины уже возбудило уголовное дело о растрате госсредств в особо крупных размерах.

Сама Тимошенко считает, что действия, о которых рассказали журналисты, подпадают под статью 111 УК Украины «Государственная измена». 26 февраля политик заявила о начале процедуры импичмента в отношении Порошенко.

«Мы объявляем, что вместе с другими фракциями, которые поддержат, мы начинаем процедуру импичмента президента», — сказала она.

Выступая в Верховной раде Тимошенко назвала парламент страны «сообщником президента». Недовольство политика вызвал тот факт, что Рада уже третьи сутки не регистрирует постановление о создании временной следственной комиссии, которая позволила бы начать процедуру импичмента в отношении Порошенко. Соответствующее постановление о создании комиссии подписали фракция «Самопомощь», Радикальная партия, партия «Возрождение», независимые депутаты, партия «Батькивщина», «еврооптимисты», однако «листы для сбора подписей для начала импичмента главнокомандующему, который воровал у собственной армии», аннулированы, возмутилась кандидат в президенты.

Кроме того, Тимошенко обвинила президента страны в том, что он подчинил себе Верховный суд, который теперь принимает решения в его пользу. Тимошенко подала иск в суд, в котором просила признать Порошенко виновным в нарушениях правил избирательной кампании и злоупотреблениях при проведении предвыборной агитации. В заявлении указывалось, что нынешний президент Украины привлекал к агитации СМИ без заключения соответствующего соглашения и оплаты кампании.

После того как суд признал Порошенко невиновным, лидер партии «Батькивщина» обвинила структуру в необъективности.

«Вы сегодня проявили себя как абсолютно манипулятивная структура, как Верховный суд, который находится в частной собственности у действующего президента», — заявила Тимошенко, добавив, что в случае победы на выборах «демократических сил» Верховный суд ответит за нарушение закона и легализацию подкупа людей в пользу Порошенко.

Она напомнила, что ей уже удалось выиграть суд против Центральной избирательной комиссии Украины, которую политик обвинила в легализации подкупа избирателей путем раздачи наличных средств за голоса на выборах в пользу кандидата. По ее словам, ЦИК также находится под контролем Порошенко и действует в его интересах. Тимошенко заявила, что Верховный суд будет следующей инстанцией.

Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории Украины.

1 марта сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский стал лидером президентского рейтинга, а Петр Порошенко опустился на третье место.

Согласно данным опроса украинского центра социальных исследований «София», проведенного с 20 по 26 февраля, 18,3% опрошенных украинцев готовы отдать свои голоса за Зеленского. Тимошенко оказалась на второй строчке — 15,4%. За Порошенко проголосовали бы 12,1% опрошенных. На четвертом месте предвыборного топа расположился один из основателей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,2%.