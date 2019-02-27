«Это проблема Токио»: Япония недовольна визитом Иванова на Курилы

Посольство Японии в Москве передало ноту протеста в Министерство иностранных дел России. Недовольство Токио вызвал визит на Курильские острова делегации российских чиновников, в частности — спецпредставителя президента РФ по экологии и транспорту Сергея Иванова, сообщает НСН.

«Неприемлемым» считает МИД Японии прибытие российских чиновников на Курилы для участия в торжественной церемонии открытия подводной оптоволоконной линии связи. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга подчеркнул, что переговоры с Москвой о статусе островов будут продолжаться.

Сергей Иванов уже прокомментировал японскую ноту протеста. По словам спецпредставителя, только у Токио «существует территориальная проблема». Он подчеркнул, что Москва не ведет переговоров с Японией по поводу «передачи островов».

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Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с ФАН подчеркнул, что позиция РФ по Курилам «незыблема».

«Курильские острова — это российская территория, которая перешла по итогам Второй мировой войны. <...>Токио в данном случае демонстрирует деструктивную позицию. К звучащим протестам мы относимся с непониманием, они мешают выстраиванию конструктивного диалога между государствами», — убежден парламентарий.

По его словам, заключение с Японией мирного договора возможно только без каких-либо условий.

Швыткин призвал проявить сдержанность в ответ на демарш Японии, «не отвечать зеркально», а вновь обозначить свою позицию и показать, что «наша позиция незыблема».

Сейчас диалог между Россией и Японией проходит на основе совместной советско-японской декларации 1956 года. При этом переговоры не повлияли на позицию Москвы, настаивающей на российском суверенитете над островами Итуруп, Шикотан, Хабомаи и Кунашир, на которые претендует Токио.

Японское правительство подтвердило, что после переговоров «не стали менять» свою базовую установку, сводящуюся к тому, что четыре острова являются «исконной территорией» Японии. Премьер Синдзо Абэ заявил, что «четыре северных острова», на которые претендует Токио, не являются частью Курильских островов.

По словам премьера, японская сторона отказалась от прав на архипелаг согласно заключенному в 1951 году Сан-Францисскому мирному договору. Он убежден, что суверенитет японской стороны распространяется на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва с этим решительно не согласна.

Абэ хочет поднять вопрос заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. В этой декларации генсек Никита Хрущев соглашался рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора с СССР. Современное предложение Токио также будет включать и возможность обсуждения принадлежности Кунашира и Итурупа, о которых в старой декларации не упоминается.

В конце декабря 2018 года Абэ сообщил, что в переговорах с Россией по поводу мирного договора «существует ряд проблем». Японский лидер уже желает начать «конкретное обсуждение» на встрече с президентом России.

Вопрос принадлежности Южных Курил стал вновь актуален после того, как президент России Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор до конца 2018 года без предварительных условий. Это предложение российский лидер высказал в конце своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Большинство японцев, согласно данным опроса агентства Kyodo, считают, что территориальный спор по южным островам Курильской гряды не разрешится во время правления премьер-министра Синдзо Абэ. Респондентам был задан вопрос, считают ли они, что территориальный вопрос с Россией будет разрешен при Абэ. На это 88,2% опрошенных ответили отрицательно и лишь 7,3% — положительно. Уточняется, что общий уровень одобрения японского правительства при этом вырос на 2,2% и составил 45,6%.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в феврале также провел опрос среди жителей Курильских островов, чтобы выяснить, как они относятся к передаче части островов японской стороне. Согласно имеющейся информации,

96% из почти 8 тыс. опрошенных считают, что Курилы являются территорией России. При этом 98% опрошенных знают о претензиях Токио.

В декабре 2018 года Япония заявила дипломатический протест России в связи со строительством общежитий для военнослужащих Вооруженных сил РФ и их семей на островах Кунашир и Итуруп, относящихся к Курильской гряде. По мнению Токио, подобные действия ведут к укреплению военного присутствия России на островах, что «идет вразрез с позицией страны». В Госдуме заявили, что Россия защищает свои рубежи.