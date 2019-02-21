Советник Порошенко: Белоруссию ждет украинский сценарий

Если белорусские власти не начнут путь демократических преобразований, то страну может ждать «украинский сценарий», с таким предупреждением выступил экс-генеральный секретарь НАТО Андрес Фог Расмуссен в интервью украинскому изданию Liga.net.

«Ключевой риск — это повторение в Белоруссии украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться», — заявил Расмуссен.

По словам бывшего генсека НАТО, только «демократия и свобода» дадут «защиту от российской агрессии». Он добавил, что «хотел бы, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада», однако нужно видеть «переориентацию» к свободе и демократии.

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«Мы слышали заявления Владимира Путина, где он сказал, что Белоруссия должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. <...> Но также [президент Республики Беларусь Александр] Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян», — подчеркнул внештатный советник президента Украины Петра Порошенко.

Президент России Владимир Путин в августе 2018 года заявил на молодежном форуме «Селигер», что объединение России и Белоруссии в составе единого государства «возможно и очень желательно», но на 100% зависит от волеизъявления белорусского народа.

Белорусский президент Александр Лукашенко в середине февраля 2019 года заявил на совместной пресс-конференции с Путиным, что «мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы». По словам Лукашенко, его «друг и коллега» Владимир Путин разделяет его точку зрения по вопросу объединения РФ и РБ в одно государство.

«Мы хоть завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы, на это?» — добавил президент Белоруссии.

После этого, передает ФАН, Лукашенко назвал суверенитет «святым» и подчеркнул, что «исходить надо из того, что есть две страны все-таки». И если народы двух стран не готовы объединяться, то «какая бы ни была мощная и огромная Россия, она сегодня не в состоянии навязать волю кому-то».

«Украинский сценарий» Белоруссии не угрожает, заявил в разговоре с НСН белорусский политолог Александр Шпаковский.

«Никакого украинского сценария в Беларуси не опасаются. Вообще повторения одного и того же сценария не может быть. Для каждой страны припасен свой сценарий.

Чтобы белорусский сценарий пошел по своей колее развития, у нас и принимаются соответствующие меры, как по линии государственных органов власти, так и конструктивного гражданского общества», — подчеркнул эксперт.

Тем временем в Белоруссии собираются изменить оборонный план страны на ближайшие несколько лет — с 2020 по 2024 годы. Руководство республики подталкивает к этому осложняющаяся ситуация на западных границах — намерение Польши построить на своей территории американскую базу, регулярно проводимые НАТО масштабные учения. Новый оборонный план, скорее всего, будет опираться на обновленную редакцию Военной доктрины Союзного государства, которую в конце прошлого года одобрил Владимир Путин. Первоначальная версия доктрины была принята еще в 2001 году, на следующий год после создания Союзного государства. Она была составлена на основе действовавших на тот момент военных доктрин РФ и Белоруссии.

Однако за прошедшие 17 лет реалии изменились, и назрела необходимость в обновленной редакции. Работа над новой доктриной активно велась на протяжении 2016-2018 годов при участии представителей вооруженных сил двух стран. В ее основу легли военные доктрины Белоруссии от 2016 года и России от 2015 года.

11 января президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил сограждан, что в ближайшие два года страна подвергнется давлению и проверке того, насколько сильна ее независимость.

При этом белорусский лидер выразил уверенность, что его народ сможет «дать достойный ответ». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия не ставит под сомнение курс на расширение взаимодействия с Белоруссией.

Ранее Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Белоруссии и России «глупые и притянуты за уши». Белорусский лидер отметил, что они с Путиным однозначно определили, что в повестке дня вопроса о создании единого государства и объединении нет.

Лукашенко отметил, что союз Москвы и Минска может развиваться только на равноправной основе.

«Нет такой возможности у России, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит», — подытожил тогда президент Белоруссии.