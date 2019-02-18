Канцлер Курц: отношения Австрии с Россией традиционно хороши

Традиционно хорошие контакты поддерживают Россия и Австрия, заявил австрийский канцлер Себастиан Курц. По его словам, «маленькая, но сильная экспортирующая Австрия» заинтересована в добрососедских отношениях, сообщает газета Presse am Sonntag.

«С Россией у нас традиционно хорошие контакты. Мы стараемся хорошо общаться как с Западом, так и с Востоком», – подчеркнул австрийский канцлер.

Он добавил, что США – важнейший для Австрии партнер после Германии, хотя «в последнее время» Вашингтон уделял Вене все меньше внимания. По словам Курца, он видит усилия президента США Дональда Трампа на международной арене, в частности – в КНДР и Израиле.

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Тем не менее, партнерство с Россией крайне важно для Австрии, это признают и в Москве, и в Вене. Долгосрочный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, заявлял ранее Курц. Именно это, по его словам, является приоритетной задачей для европейской дипломатии в 2019 году.

В начале октября 2018 года канцлер Австрии заявил, что Евросоюзу необходимо поддерживать диалог с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, ЕС нужно не допустить дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Он также добавил, что в настоящее время

между Россией и ЕС «огромная напряженность» в отношениях. Курц подчеркнул, что некоторые из лидеров стран Евросоюза больше не поддерживают диалога с Москвой.

«Австрия и Евросоюз хотят более тесного сотрудничества с Россией. Наша страна намерена и в дальнейшем обеспечить мирное сосуществование на континенте», – добавил канцлер.

Австрия — одна из стран Европы, которая выстраивает диалог с Россией на относительно конструктивной основе. В начале июня Путин заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, что Австрия является надежным партнером России.

«Даже в последние годы, несмотря на все сложности, не был оборван диалог — ни политический, ни в области безопасности, ни в области экономики», — добавил Путин. Он также подчеркнул, что Австрия для России — традиционный и надежный партнер в Европе. По его словам, у Москвы и Вены много «общих и совпадающих интересов».

Тогда же Путин провел переговоры с президентом республики Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем, который пообещал, что Австрия будет поднимать вопрос о снятии антироссийских санкций во время своего председательства в Европейском союзе. По итогам встреч был подписан ряд двусторонних договоров — к примеру, поставки российского газа в Австрию продлены до 2040 года.

В тот же день канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Россия «является сверхдержавой». По его словам, австрийские власти выражают надежду, что Москва внесет вклад в налаживание ситуации в конфликтных регионах. Кроме того, Курц отметил, что Австрия надеется на прогресс в отношениях России и Европы и постарается поспособствовать этому как председатель Евросоюза.

Кроме того, Российская Федерация — самый надежный источник газовых поставок для ЕС,

Европе необходимо делать все возможное, чтобы сохранять и поддерживать стабильные отношения с Москвой. С таким заявлением выступил член правления австрийской нефтегазовой компании OMV Манфред Ляйтнер, передает ФАН.

Ляйтнер отметил, что компания поддерживает долгие, стабильные и крайне хорошие отношения с партнерами из РФ, особенно с «Газпромом», благодаря которому газ на протяжении уже 50 лет надежно поставляется в Австрию.

«Поэтому мы убеждены, что Россия — самый надежный источник, который можно представить», — заявил Ляйтнер, выступая на Европейской газовой конференции в Вене.

Двусторонние политические контакты между Веной и Москвой остаются весьма интенсивными даже в условиях конфронтации между РФ и Западом. В 2018 году году президент России Владимир Путин и канцлер Австрии Себастиан Курц встречались трижды, передает НСН. В свою очередь, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на чью свадьбу Путин приезжал летом, ранее заявила, что Европейскому союзу необходимо приступить к серьезному диалогу с Россией и США по вопросу сирийского урегулирования.