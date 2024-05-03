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Российского игрока «Динамо» сравнили с легендой украинского футбола

Агент Сафонов заявил, что у Тюкавина также горят глаза, как у украинца Шевченко

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Алексей Даничев/РИА Новости

Алексей Сафонов, агент 21-летнего нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о взаимоотношениях со своим клиентом. Его слова передает Metaratings.

«У нас полное доверие, но, если Костя придет и скажет, что хочет поменять агента, мы пожмем руки и не будем воевать. Он мне как член семьи, у нас другие отношения.

Я не сомневаюсь, что Тюкавин в следующем году выступит на таком же уровне, как и в этом. Для меня был пример — футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег — пахал дальше. Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза», — сказал Сафонов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тюкавин провел за «Динамо» все 26 матчей, отметившись 13 забитыми мячами и восьмью результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды и третьим в лиге после Кордобы и Кассьерры.

После 26 туров РПЛ в турнирной таблице установилось двоевластие. По 50 очков имеют «Зенит» и «Краснодар». Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше.

Ранее экс-игрок сборной России рассказал о роли московских команд в борьбе за чемпионство в РПЛ.

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