Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе назвали сферу, в которой США и Россия должны сотрудничать

Представитель Госдепа Стюарт: США и РФ должны сотрудничать по вопросам космоса

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Соединенным Штатам и России необходимо сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно. Ее цитирует РИА Новости.

«Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно», — сказала Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований, которое касалось озвученной ранее американской стороной информации о том, что Российская Федерация якобы может разместить оружие в космосе.

В мае помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что РФ и Китай якобы разрабатывают и развертывают наземные и орбитальные противокосмические вооружения.

В апреле Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе из-за вето, которое наложила Россия. Москва осталась недовольна, что в текст не была включена поправка, предусматривающая запрет в космосе не только ядерного, но и вообще любого оружия, и пообещала собственный вариант резолюции.

Ранее в США заявили, что РФ якобы может вывести в космос ядерное оружие в 2024 году.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами