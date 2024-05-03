В Госдепе назвали сферу, в которой США и Россия должны сотрудничать

Помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Мэллори Стюарт заявила, что Соединенным Штатам и России необходимо сотрудничать по вопросам космоса, насколько это возможно. Ее цитирует РИА Новости.

«Важно продолжать сотрудничество, насколько это возможно», — сказала Стюарт на мероприятии Центра международных стратегических исследований, которое касалось озвученной ранее американской стороной информации о том, что Российская Федерация якобы может разместить оружие в космосе.

В мае помощник министра обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб заявил, что РФ и Китай якобы разрабатывают и развертывают наземные и орбитальные противокосмические вооружения.

В апреле Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе из-за вето, которое наложила Россия. Москва осталась недовольна, что в текст не была включена поправка, предусматривающая запрет в космосе не только ядерного, но и вообще любого оружия, и пообещала собственный вариант резолюции.

Ранее в США заявили, что РФ якобы может вывести в космос ядерное оружие в 2024 году.