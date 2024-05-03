«Мирная формула» по Украине заключается в остановке оружейных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) со стороны Запада. К такому выводу пришла официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Вот вам и вся «формула мира» — прекращение поставок Западом оружия киевскому режиму», — утверждает представитель МИД.

Дипломат охарактеризовала такой вывод как «грандиозное признание».

Незадолго до этого Боррель назвал срок окончания конфликта на Украине без поставок западного оружия. По его оценке, капитуляция Украины может случиться за пару недель при условии отсутствия оборонных поставок.

В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российских войск и президента РФ Владимира Путина в конфликте на Украине будет очень дорого стоить Североатлантическому альянсу.

Ранее экс-советник Пентагона предрек Украине крах.