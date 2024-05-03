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Boeing столкнулись с производственными трудностями из-за санкций против РФ

WSJ: у Boeing начались проблемы с производством из-за санкций против России

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Jason Redmond/Reuters

Крупнейший производитель авиационной техники, американская корпорация Boeing столкнулась с проблемами производства новых самолетов из-за введенных против России санкций. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Производитель не может поставить достаточное количество самолетов после того, как санкции нарушили производство», — отмечается в статье.

Согласно информации издания, вскоре после начала спецоперации России на Украине производитель терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner компания RTX завершила свою работу на территории РФ. Впоследствии выяснилось, что мощностей авиакорпорации в Соединенных Штатах и Великобритании недостаточно для продолжения производства.

По словам генерального директора компании Дэйва Кэлхуна, помимо этого, Boeing 787 столкнулся с нехваткой пассажирских кресел от посторонних поставщиков, преодолеть эту трудность будет еще сложнее.

До этого инженер Boeing Сэм Салехпур заявил, что в фюзеляжах дальнемагистральных самолетов Boeing 787 Dreamliner, возможно, имеются серьезные дефекты, связанные с особенностями их изготовления и сборки.

Ранее в США у самолета Boeing 737 оторвался капот двигателя при взлете.

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