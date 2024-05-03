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Российские подростки, которые сожгли Библию на камеру, извинились

Подростки, которые публично сожгли Библию на Ставрополье, принесли извинения

Российские подростки, которые публично сожгли Библию в ставропольском Новоалександровске, принесли свои извинения в видеообращении. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал в своем Telegram-канале соответствующий ролик.

«Приношу свои извинения всем верующим, кого я обидел, и раскаиваюсь в содеянном», – сказал один из молодых людей.

Он также пообещал «больше никогда такого не делать».

Второй подросток признал вину и раскаялся в своем поступке.

«Такого больше никогда не повторится. Приношу извинения всем верующим, чьи чувства я задел», – добавил он.

Глава региона заявил, что «попросить прощения важно, но словами не отменишь сделанного». Он заметил, что эти молодые люди испортили жизнь себе и своим семьям.

Чиновник также подчеркнул, что произошедшее является «уроком всем нам».

«Задача взрослых – уберегать молодых от беды. Учить уважать традиции, культуру и веру окружающих людей», – написал Владимиров.

До этого в Ставропольском крае трех молодых людей, которые сожгли книгу «Новый завет» и записали это на камеру, установили и задержали.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Хулиганство».

Ранее МИД России ответил США на обвинения в религиозных преследованиях.

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