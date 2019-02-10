«Грязные провокации»: Ляшко обвинил Порошенко в нечестных выборах

Избирательный штаб президента Украины Петра Порошенко готовит «грязные провокации» против кандидата на должность главы государства и лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко. Об этом сам депутат Ляшко заявил в своем фейсбуке, передает ФАН.

«Мне стало известно, что готовятся провокации на моих встречах с людьми. Эту гадость делает штаб Порошенко», — написал парламентарий.

По словам Ляшко, депутаты из «Блока Петра Порошенко» украли у украинцев деньги и за их счет организовывают массовый подкуп избирателей. Он потребовал от Порошенко «прекратить раскалывать общество» и дискредитировать избирательный процесс. Кроме того, Олег Ляшко призвал всех прочих кандидатов в президенты Украины объединиться против насилия на выборах.

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Ранее Ляшко заявил, что его экономическая программа заключается в снижении налогов, модернизации украинской промышленности, изменении денежно-кредитной политики, а также «создании на Украине среднего класса».

«План Ляшко — сильная экономика, сильная Украина, сильная армия, справедливая пенсия, честные цены на газ и тарифы», — заявил известный Ляшко.

Выборы-2019 на Украине станут рекордными — Центризбирком Украины зарегистрировал 44 претендента. Этот показатель почти двукратно превышает рекорд 2004 года — тогда в предвыборной гонке приняли участие 24 кандидата.

Всего документы подал 91 человек, чего также не происходило с момента обретения Украинской ССР независимости в 1991 году. Прием документов завершился 3 февраля.

Сейчас лидером президентской гонки является комик и шоумен Владимир Зеленский — его кандидатуру готовы поддержать 21,9% избирателей. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, экс-премьер Украины, опустилась на вторую строчку с 19% голосов.

В хвосте тройки лидеров находится действующий президент Украины Петр Порошенко с чуть менее чем 15% голосов.

У обвинившего Порошенко в подготовке провокаций Олега Ляшко рейтинг составляет порядка 6,5%. Его обгоняют член «Оппозиционного блока» Юрий Бойко с 10,4% голосов и лидер «Гражданской инициативы» Анатолий Гриценко с 8,4% голосов.

Явка на выборах ожидается высокая — принять участие в голосовании планируют 81% избирателей. Из них 45% однозначно готовы опустить бюллетень в ящик, 36% — «скорее готовы». Лидером антирейтинга кандидатов является Петр Порошенко. Почти 50% опрошенных группой «Рейтинг» украинцев заявили, что ни при каких обстоятельствах не готовы отдать свой голос за действующего президента.

У бывшего премьера Тимошенко антирейтинг также солидный — около 30%. При этом по четверть опрошенных не готовы голосовать за представителя оппозиционных сил Юрия Бойко и другого бывшего премьера Украины — Арсения Яценюка.

Против кандидатуры Олега Ляшко высказались 20% респондентов на Украине.

Украинские политики строят свою кампанию на разных лозунгах. Петр Порошенко использует достаточно агрессивную риторику в адрес России, лоббируя вступление Украины в НАТО и поддерживая ВСУ, а Юлия Тимошенко, играя на настроениях проукраински настроенного электората, в публичной риторике использует более осторожные высказывания в адрес Москвы.

Программа Тимошенко «социальная»: в случае своего избрания она обещает снизить цены на газ для потребителей. При этом как именно она собирается этого добиться, учитывая, что рост тарифов на топливо является обязательным условием финансирования страны со стороны МВФ, не поясняется.

В этом контексте обещания Тимошенко выглядят популистскими, что несколько отстраивает ее от Порошенко, который не обещает сиюминутных изменений. В то же время, подобная стратегия делает для нее достаточно опасным конкурентом Владимира Зеленского, который также строит свою программу, в общем-то, на популизме, отмечают эксперты.

Проблемой кандидата-комика является отсутствие внятной и стройной политической программы, и — более того — этой программы нет. В январе шоумен даже обратился к своим подписчикам на фейсбуке, попросив их описать пять основных проблем Украины, на основе которых он и составит свою предвыборную программу.

Украинский политолог Михаил Погребинский убежден, что в текущих условиях второй тур — это неизбежность, передает НСН.

«Пятерка известна, это – Тимошенко, Зеленский, Порошенко, Бойко, возможно, Гриценко. Вот, если пять, то тогда такой ряд.

Шансы на прохождение во второй тур самые большие у тройки Тимошенко — Зеленский — Порошенко. Вот, сейчас будет избирательная кампания, которая покажет, кто из них будет иметь больше шансов пройти во второй тур», — заявил эксперт.