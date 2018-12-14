Ожидаемая реакция: ЕС продлил санкции против России

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран Евросоюза указала, что условия для отмены или облечения санкций против России, которые были введены из-за украинского кризиса, отсутствуют. По ее словам, на саммите Евросоюза стороны обсудили тему России и Украины.

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«Констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — отметила Меркель.

Она указала, что участники европейского саммита также обсудили произошедший в ноябре инцидент в Керченском проливе, передает ФАН.

В Госдуме в этой связи заявили, что ограничительные меры не являются неожиданной реакцией на происходящее, передает НСН.

«Та позиция, которая была заявлена европейскими руководителями в данном случае, является вполне логичной. Они продолжают оставаться в контексте конфронтации с Российской Федерацией. Если бы и был повод удивляться, то он возник бы в случае ровно обратного поведения. Я всегда предлагал исходить из того, что санкции — это всерьез и надолго. Коллективный Запад ставит перед собой далеко идущие цели в отношении России», — сказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

По его словам, «Евросоюзу не нужен сильный экономический конкурент», а также страна, которая обладает ядерным арсеналом, а также способна заявить о себе, передает RT.«

В этом контексте санкционная политика будет продолжаться.

Но лучшим противоядием в этой ситуации является упрочнение экономических возможностей нашей страны. Нам надо нарастить экономический потенциал. Но мы имеем дело с позицией Евросоюза, а не США. Поэтому, в отличие от Штатов, с которыми у нас небольшой товарооборот, Европа заинтересована в России. С одной стороны, ЕС не может быть выключен из той стратегии, которую сформулировали США, но, с другой, степень конфронтационности Европы не так высока и в значительной степени идет вслед политике Вашингтона», — заключил депутат.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что в настоящее время условий для отмены или облегчения санкций в отношении России, введенных из-за украинского кризиса, нет.

«Я думаю, что условия появятся. Пока Западная Европа делает реверанс в сторону Америки, отказывается покидать американцев в их санкционном параде. Но обратите внимание — они больше не хотят рассматривать новые санкции. Украинцы были уверены, что из-за событий в Керченском проливе они захотят ввести новые меры. Но нет, не стали даже рассматривать, потому что всем было очевидно, что это провокация. Европа, откровенно говоря, устала от фокусов господина Порошенко. Он постоянно создает напряженность, а потом прячется за старших братьев», — заявил он.

По словам сенатора, «санкции будут продлеваться еще какое-то время каждые полгода».

«Но у Европы уже нет резервов, они терпят убытки, и им это надоело. Сейчас время работает в пользу России, и рано или поздно начнется обратный процесс. Идея Порошенко провалилась», — сказал сенатор.

В четверг 13 декабря в Брюсселе состоялся саммит Европейского совета, на котором было принято решение, напрямую касающееся России. Из заявления по итогам первого дня работы саммита видно, что европарламентарии на стали настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.

Большинство стран Евросоюза полагают, что применение санкций из-за инцидента в Керченском проливе является сейчас контрпродуктивной мерой.

«Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских», — сообщил источник в структурах ЕС.

В документе отмечается, что ЕС «выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией».

При этом в формулировку заключений саммита могут внести изменение, которое оставит возможность принять меры, связанные с ситуацией вокруг Украины. Это следует из заявления главы дипломатии ЕС Федерика Могерини. Она заявила, что Евросоюз изучает возможность оказания финансовой поддержки прилегающим к Азовскому морю украинским регионам.