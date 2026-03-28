«Не впечатлило»: Глушаков обвинил «Спартак» в расхлябанности

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков назвал неясной игру красно-белых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова приводит «Матч ТВ».

«Игра «Спартака» пока не впечатлила: пропустили много голов. Команда виновата сама, что из‑за расхлябанности в некоторых матчах не добилась результата. Я не знаю, что там происходит. Возможно, что‑то в руководстве или в команде», — отметил он.

22 марта «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Ливай Гарсия с передачи Эсекьеля Барко на 18-й минуте, второй гол красно-белых оформил Руслан Литвинов.

В турнирной таблице национального первенства красно-белые идут на шестой строчке, имея в активе 38 баллов. В следующем туре РПЛ, который будет сыгран уже после паузы на матчи сборных, «Спартак» 5 апреля на своем стадионе примет московский «Локомотив», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

