Концерт Шакиры в Катаре перенесли из-за конфликта на Ближнем Востоке

Концерт колумбийской певицы Шакиры в столице Катара Дохе перенесли из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил билетный оператор Platinumlist.

Теперь концерт пройдет 18 ноября.

Шоу должно было состояться 1 апреля в рамках мирового турне Las Mujeres Ya No Lloran («Женщины больше не плачут». Стоимость билетов начиналась от $25, самые дешевые быстро раскупили. Организаторы уведомили, что продажа билетов на шоу продолжается, несмотря на его перенос.

Впервые о том, что концерта не будет 1 апреля, стало известно накануне.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее в США предрекли эскалацию войны в Иране.