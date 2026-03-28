Маша Распутина вышла из себя из-за вопроса о роскоши: «Поношенный «Роллс-Ройс»

Певица Распутина заявила, что у нее никогда не было дома за границей

Российская певица Маша Распутина вышла из себя из-за вопроса о роскоши. Артистку, поучаствовавшую в шоу «Как есть», цитирует Super.

61-летнюю исполниьельницу спросили, соответствуют ли ее реальному достатку ее атрибуты роскоши — любимое элитное авто и недвижимость. В ответ Распутина подчеркнула, что у нее никогда не было дома за границей, но как звезда эстрады она должна ездить на соответствующем автомобиле.

«Я же не должна на «Жигулях» ездить, вы чего, вы подумайте только! Ну, купили поношенный «Роллс-Ройс», ну, вот я езжу на какие-то концерты, презентации», — объяснила она.

Звезды, по мнению Распутиной, должны жить красиво, а сомневаются в этом только «нищие духом».

Ранее муж Распутиной рассказал, что семья оформила ему банкротство.