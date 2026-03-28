Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в начале апреля

Гидрометцентр: до +20 градусов ожидается в первые дни апреля в Московском регионе

Апрель в Москве и Подмосковье начнется очень теплой, почти летней погодой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов Гидрометцентра РФ.

«Первые сутки апреля в столичном регионе ожидаются хоть и с облачностью, но теплыми: ночью от 2 до 7 градусов выше нуля, а днем — до плюс 21 градуса», — рассказал собеседник агентства.

По прогнозам, днем 1 и 2 апреля местами возможен небольшие дожди, которые, однако, не помешают столбикам термометра подняться до 17-22 градусов тепла. Ветер же будет северным со скоростью 2-7 м/с.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москву перед Пасхой могут вернуться снег и холода.

Также жителей Московского региона предупредили, что в конце марта в области пройдут дожди и полностью сойдет снег. При этом врач напомнил, что, несмотря на теплую погоду, переходить на слишком легкую одежду нужно «без фанатизма», чтобы не заболеть.

