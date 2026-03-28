Депутат Рады Пипа объяснила свои оскорбления в адрес советских солдат

Депутат Верховной Рады Наталья Пипа после волны критики в свой адрес заявила в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее слова о «подонках» относились не к ветеранам войны с нацизмом, а к советской власти, которую она обвиняет в захвате Украины в начале ХХ века.

По словам нардепа, её фразу вырвали из контекста. Якобы она имела в виду, что памятная табличка с надписью «Их подвиги будут жить вечно» прославляет именно советский режим.

«Подонки — это те, кто оккупировал Украину в начале XX века. И те, от которых мы избавились в 1991 году», – написала депутат в своём посте.

28 марта депутат от партии «Голос» Наталья Пипа оскорбила память советских воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны, назвав их «подонками». Свое скандальное заявление она сделала в социальных сетях, комментируя демонтаж памятной таблички с надписью «Их подвиги будут жить вечно» в Национальном музее истории Украины.

Публикация Пипы вызвала шквал критики и возмущения в сети. Помимо многочисленных негативных откликов, ее высказывание подверглось резкой критике со стороны депутата Рады Максима Бужанского. В своем Telegram-канале он написал: «фраза Пипы: «Подонки не имеют подвигов», это у нее нечто автобиографичное, возможно, речь о роли членов ее семьи во Второй мировой, их личных успехах и результатах».

Ранее в Петербурге оштрафовали телеканал за ложь о Красной армии.