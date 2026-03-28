Появилось видео пожара в жилой пятиэтажке на северо-западе Москвы

В Москве загорелась квартира в пятиэтажке на улице Народного Ополчения

В жилой пятиэтажке на улице Народного Ополчения произошел пожар. Видео с места происшествия публикует «Осторожно, Москва».

Telegram-канал уточняет, что в здании загорелась квартира на верхнем этаже. Очевидцы сообщали об опасности распространения огня, однако пожарные ликвидировали возгорание.

В начале недели в столице произошел пожар в квартире жилого девятиэтажного дома на Николоямской улице. Из-за непотушенной сигареты в помещении на втором этаже загорелся диван. Пожар начался в квартире циркового артиста Евгения Чернова. Он успел покинуть помещение, однако четырех человек, находившихся этажами выше, спасти не удалось.

Из-за пожара из дома эвакуировали 19 человек, в том числе пятерых детей. Чернова после инцидента арестовали, возбуждено уголовное дело.

