«Единая Россия» развернула оперштабы для помощи пострадавшим от наводнений дагестанцам

В Дагестане развернуты оперштабы для оказания помощи пострадавшим от паводков

«Единая Россия» развернула оперштабы по координации помощи пострадавшим от паводков жителям Дагестана. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

«По поручению секретаря реготделения, главы Республики Дагестан Сергея Меликова во всех пострадавших муниципалитетах развернуты оперативные штабы, координирующие работу по восстановлению инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В регионе организовали подвоз воды, оказывают помощь в уборке территорий и других необходимых после подтоплений восстановительных работах. Основное внимание уделяется ситуации в сфере электро- и водоснабжения, а также на дорогах.

Ситуация находится на личном контроле у Меликова.

28 марта на Дагестан обрушились ливни и шквалистые ветры. Из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, а также перебои в работе систем электроснабжения и водоснабжения. Сильнее всего пострадала Махачкала: в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По данным Главного управления МЧС России по республике, более 320 тыс. жителей региона остались без света.

Ранее житель Махачкалы рассказал «Газете.Ru», что подобных потопов он не видел примерно 10 лет.