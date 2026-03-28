Женщина бросила четыре бутылки с зажигательной смесью в здание военкомата Тюмени

«72.ru»: в Тюмени произошел пожар у здания военкомата
В Тюмени произошел пожар у военкомата, пишет в Telegram-канале местный новостной портал «72.ru».

Очевидцы рассказали, что женщина бросила в здание четыре бутылки с зажигательной смесью. Из-за этого загорелся коврик у входной двери военкомата.

В МЧС сообщили, что возгорание по адресу Рижская улица, дом 78 потушили до прибытия пожарных. Огонь распространился на незначительную площадь.

Прошлым летом 10 июня Восточный окружной военный суд признал 22-летнего жителя Амурской области виновным в госизмене и совершении террористического акта. Следствие установило, что в 2023 году 20-летний молодой человек получил в социальной сети указания от представителей спецслужб Украины по совершению теракта.

Выполняя задание куратора, злоумышленник поджег здание военного комиссариата в Благовещенске с помощью зажигательной смеси. Суд приговорил мужчину к 19 годам лишения свободы, первые три из которых он отбудет в тюрьме, а последующие — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Белгороде военный взорвал гранату в квартире.

 
Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю
