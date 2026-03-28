Слова президента России Владимира Путина об отношениях между РФ и европейскими странами выявили противоречивость политики Евросоюза. По мнению издания L'AntiDiplomatico (AD), ЕС продолжает поддерживать конфронтацию с Москвой, даже когда его экономика и промышленность испытывают серьезные трудности.

Накануне на совещании с Советом безопасности РФ Путин заявил, что отношения между Россией и странами Европы переживают кризис, возникший не по вине Москвы. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

Автор статьи в итальянской газете акцентирует внимание на вопросе, который возникает после заявления российского лидера: кто в действительности несет наибольшие убытки от разрыва отношений между РФ и ЕС?

«Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления», — пишет L'AntiDiplomatico.

Издание обращает внимание, что Москва придерживается двойственного подхода: демонстрирует готовность к диалогу, но в то же время укрепляет свои позиции, увеличивая свои рычаги влияния на переговорах.

