На Западе заявили о противоречивой политике ЕС по отношению к России

Слова президента России Владимира Путина об отношениях между РФ и европейскими странами выявили противоречивость политики Евросоюза. По мнению издания L'AntiDiplomatico (AD), ЕС продолжает поддерживать конфронтацию с Москвой, даже когда его экономика и промышленность испытывают серьезные трудности.

Накануне на совещании с Советом безопасности РФ Путин заявил, что отношения между Россией и странами Европы переживают кризис, возникший не по вине Москвы. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой.

Автор статьи в итальянской газете акцентирует внимание на вопросе, который возникает после заявления российского лидера: кто в действительности несет наибольшие убытки от разрыва отношений между РФ и ЕС?

«Европа выступает за продолжение противостояния, при этом страдая от самых тяжелых его последствий, не располагая собственными инструментами для их преодоления», — пишет L'AntiDiplomatico.

Издание обращает внимание, что Москва придерживается двойственного подхода: демонстрирует готовность к диалогу, но в то же время укрепляет свои позиции, увеличивая свои рычаги влияния на переговорах.

Ранее ЕС задумался о восстановлении отношений с Россией из-за страха перед мировым кризисом.

 
Рубль окрепнет, ипотеку ужесточат, а банки перестанут верить на слово. Главное про деньги за неделю
