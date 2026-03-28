Чемпион мира об Овечкине: он был машиной, в игре люди от него отлетали

Трехкратный чемпион мира в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров назвал настоящим профессионалом российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и вспомнил о совместных тренировках. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он был очень мощной машиной. Но «бык» тоже подходит. Потому что на тренировках Овечкин жалел своих одноклубников, но в игре он был неотразим. Никто не ожидал всех его столкновений и игры в тело. Никто! Вроде Саша не бежит так сильно. Но когда случается этот контакт, люди отлетали влево и вправо, назад и вперед», — заявил он.

Федоров и Овечкин вместе играли за «Вашингтон» в сезонах-2007/08 и 2008/09.

27 марта 40-летний хоккеист отметился тремя голами в ворота «Юты» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Это второй хет-трик россиянина в текущем сезоне. Овечкин довел количество голов за карьеру в НХЛ с учетом плей‑офф до 1003, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, в чьем активе 1016 шайб.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Овечкин оценил игру против «Юты», в ворота которой забросил три шайбы.

 
