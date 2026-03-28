В Дагестане ввели режим повышенной готовности из-за наводнения

«Режим повышенной готовности введен в Дагестане. С таким предложением из-за осадков выступил начальник главного управления МЧС России по РД Муслим Девришбеков. Сергей Меликов поддержал инициативу: он будет действовать до понедельника на всей территории республики», — говорится в сообщении.

На совещании по ликвидации последствий мощных ливней Девришбеков заявил о перебоях с водоснабжением и масштабных отключениях энергоснабжения: по состоянию на 12:00 мск без света оставались более 320 тысяч человек.

По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Махачкале, где введен режим чрезвычайной ситуации, спасатели эвакуируют людей из затопленных частных домов. Экстренные и коммунальные службы республики переведены на усиленный режим работы, медицинские учреждения — в режим особой готовности.

Наводнения в Дагестане начались на фоне мощных и продолжительных дождей. Во многих населенных пунктах, включая Махачкалу, Дербент и Хасавюрт, подтоплены жилые дома и объекты инфраструктуры. Обрушились несколько мостов, включая один железнодорожный. Для помощи эвакуированным жителям региона открыт оперативный штаб. Синоптики прогнозируют продолжение ливней до понедельника.

Ранее власти Махачкалы назвали причину ЧС в городе.