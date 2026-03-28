При ударе по центральной части Тегерана погибли не менее пяти человек

Mehr: не менее 5 человек погибло, 25 оказались под завалами после удара по Тегерану
Majid Asgaripour/WANA

Минимум 5 человек погибли и 25 оказались под завалами в результате авиаудара по центральной части Тегерана. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что спасатели извлекли 25 человек из под завалов, однако работы продолжаются.

До этого хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» перечислили три условия, при которых они готовы вступить в военный конфликт на стороне Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

Ранее в США пришли к неутешительным выводам о ситуации в Иране.

 
