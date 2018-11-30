Второй день G20: встретятся ли Путин и Трамп? LIVE

Посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки заявил о твердом настрое японского премьер-министра Синдзо Абэ завершить переговоры по подписанию мирного договора с Россией, передает ТАСС.

«Премьер-министр Абэ решительно настроен завершить переговоры по мирному договору - вопросу, который остался нерешенным после Второй мировой войны, - на основе нынешней договоренности и под руководством лидеров двух стран», — сказал Кодзуки.

Дипломат заявил об этом перед встречей лидеров России и Японии в Аргентине на саммите G20.