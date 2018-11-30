Второй день G20: встретятся ли Путин и Трамп? LIVE

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Специальный корреспондент «Газеты.Ru» Андрей Винокуров, находящийся в Вашингтоне, пообщался с американскими экспертами, которые оценили значение возможной встречи Путина и Трампа на G20. Предлагаем и вам ознакомиться с их мнениями:
Посол Японии в Москве Тоехиса Кодзуки заявил о твердом настрое японского премьер-министра Синдзо Абэ завершить переговоры по подписанию мирного договора с Россией, передает ТАСС.
«Премьер-министр Абэ решительно настроен завершить переговоры по мирному договору - вопросу, который остался нерешенным после Второй мировой войны, - на основе нынешней договоренности и под руководством лидеров двух стран», — сказал Кодзуки.
Дипломат заявил об этом перед встречей лидеров России и Японии в Аргентине на саммите G20.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина к сдержанности в торговых разногласиях. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, Абэ заявил Трампу и Си Цзиньпину, что торговые споры США и Китая несут серьезную угрозу всей мировой экономике.
Как отмечается, премьер Японии призвал лидеров к конструктивному подходу при решении торговых разногласий на саммите G20.
В то же время представители американской делегации без проблем общаются со своими коллегами из Саудовской Аравии. Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр провели встречу на саммите G20. По данным РИА «Новости», стороны обсудили ряд региональных и двусторонних вопросов.
Как отмечается, Помпео и Адель аль-Джубейр, в частности, поговорили о деле об убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. При этом стороны также обсудили конфликт в Йемене.
Как оказалось, на проходящем форуме Трамп игнорирует не только российского президента. Как сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что президент США отсутствовал на второй пленарной сессии саммита G20.
По его словам, данная сессия была посвящена мировой торговле. Он также добавил, что из-за отсутствия Трампа дискуссия во многом оказалась неполноценной. Орешкин подчеркнул, что позиции России, Европы, Китая, Индии по мировой торговле «близки».
Кстати, еще вчера Трамп в очередной раз «передумал» и заявил, что встретится с Путиным «в надлежащее время». Когда оно наступит, он не уточнил. Какие еще заявления были сделаны в первый день саммита, и что вообще происходило — в материале «Газеты.Ru»:
Однако, как сообщил все тот же Песков, Трамп и Путин все же поприветствовали друг друга, хотя перекинуться даже парой слов возможности у них все же не оказалось. Что же, может еще в течении дня.
Первая встреча президентов, которая состоялась еще вчера, на открытии саммита G20, была омрачена сообщениями СМИ о том, что лидеры воздержались даже от рукопожатий.
На опубликованных кадрах видно, что Трамп прошел мимо Путина, а Путин поприветствовал только принца Мухаммеда бен Салмана, который был рядом. Сам же президент США вскоре стал общаться с иностранными лидерами, а Путин сел за стол и стал изучать бумаги.
Как это было — в фоторепортаже «Газеты.Ru»:
Фоторепортаж: Путин и Трамп не стали здороваться на саммите G20
Главным событием сегодняшнего дня должна была стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Однако американский лидер по пути в Аргентину снова (уже в третий раз за неполную неделю) поменял свое решение относительно встречи с Владимиром Путиным — переговоры не состоятся. Причиной для такого решения стал инцидент в Керченском проливе.
Тем не менее, по словам пресс-секретаря российского президента, лидеры двух стран все же пообщаются сегодня «на ногах». Эту информацию, впрочем, опровергают в Белом доме. Будем следить, как окажется на самом деле.
Доброе утро, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в Аргентине проходит уже второй день саммита G20, в рамках которого у российского президента Владимира Путина запланированы сразу несколько двусторонних переговоров, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Мы внимательно следим за происходящим в Буэнос-Айресе и рассказываем вам об этом в режиме онлайн.