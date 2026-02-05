После обрушения школы в Новосибирской области завели уголовное дело

В Новосибирской области по факту обрушения крыши школы завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

«В настоящее время место происшествия выехала следственная группа. По уголовному делу будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины обрушения. В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация», — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося, заключили там.

Все произошло в Тогучинском районе Новосибирской области, в селе Репьево. Там на площади в 100 кв. м рухнула стропильная система части кровли здания. При этом никто не пострадал, перекрытия и стены не повреждены. В школе, как уточнялось, учатся 130 детей. На сегодня занятия отменили.

В январе в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, однако медики после 30 минут реанимационных мероприятий констатировали его кончину. По предварительной информации, обрушение самовольно построенного объекта произошло из-за скопившегося на крыше снега. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дерево ранило 15 школьников.