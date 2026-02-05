Лавров заявил, что российские компании вытесняют из Венесуэлы

Лавров: РФ видит, как после событияй в Венесуэле ее компании вытесняют из страны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью Рику Санчесу для телеканала RT, что российские компании вытесняют из Венесуэлы после событий с похищением президента страны Николаса Мадуро.

«Прямо сейчас, вслед за событиями в Венесуэле, наши компании откровенно вытесняются из Венесуэлы», — поделился российский министр.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в колонке для РИА Новости также прокомментировал похищение президента Венесуэлы Мадуро Соединенными Штатами Америки.

Медведев подчеркнул, что события начала 2026 года в Каракасе являются «мощнейшим геополитическим землетрясением». Они заставляют по-новому взглянуть на основы миропорядка, установившегося 80 лет назад после Второй мировой войны.

США в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро применили секретное оружие, дезориентирующее противника, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью New York Post. В связи с этим венесуэльская армия «не смогла запустить свои ракеты». Кроме того, президент рассказал о судьбе венесуэльской нефти, которую перевозили захваченные американцами танкеры, и назвал «великолепной» Делси Родригес — временного президента Венесуэлы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдепе рассказали, куда США направят доходы от нефти Венесуэлы.