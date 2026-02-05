Размер шрифта
Трамп заявил, что сам придумал назвать оружие «дискомбобулятор» и гордится этим

Трамп рассказал, что он сам придумал название оружия «дискомбобулятор»
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно он выступил автором названия «дискомбобулятора» — оружия, предположительно, использованного американскими военными при атаке на Венесуэлу. Глава Белого дома в интервью NBC отметил, что гордится этим названием.

«Это было мое имя, я очень горжусь этим именем. Все было «дискомбобулировано», — сказал он.

По словам президента, ему не разрешено публично говорить о особенностях оружия. Тем не менее, он добавил, что «дискомбобулятор» вывел из строя все устройства противника.

Трамп отметил, что в ходе операции американским военным удалось нейтрализовать врага при отсутствии потерь как среди военных, так и в технике. Кроме того, не было совершено ни одного выстрела, поскольку новое оружие «вырубило» всех людей, заключил он.

24 января Трамп сообщил, что в ходе операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро США применили секретное оружие, дезориентирующее противника. По словам политика, «дискобомбулятор» не позволил армии республики «запустить свои ракеты».

Ранее эксперт назвал блефом заявления Трампа о наличии у США секретного оружия.
 
