Орбан объяснил, почему Европа не знает позиции России по Украине

Орбан: российским СМИ нельзя распространять информацию в Европе
MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Брюссель постоянно подвергает цензуре и запрещает российские СМИ, поэтому в Европе не знают позиции России по украинскому конфликту. Об этом рассказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на двенадцатом заседании клуба «Мандинер, сообщает венгерское издание Mandiner.

«Российским СМИ нельзя распространять свою информацию в Евросоюзе, а украинским можно. Поэтому мы не можем узнать позиции России по поводу конфликта», — отметил венгерский премьер.

Орбан добавил, что в конечном итоге между Россией и Украиной будет установлено перемирие, но подчеркнул, что оно не приведет к полноценному миру, если европейские войска смогут находиться на украинской территории.

4 февраля в соцсети X Орбан написал о том, что Будапешт не позволит Киеву использовать венгров в качестве пушечного мяса. Также он заявил, что в Венгрию запретят въезд лицам, ответственным за принудительную мобилизацию на Украине.

Ранее глава МИД Венгрии заявил о бессмысленности отправки денег Киеву.
 
