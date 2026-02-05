Размер шрифта
Около половины россиян против использования ИИ при подготовке законов

Новости Mail: 45% россиян против использования сервисов ИИ при законотворчестве
Почти половина россиян (45%) выступили против использования систем искусственного интеллекта при подготовке законопроектов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«45% участников опроса выступили против возможности использования искусственного интеллекта при подготовке и анализе законопроектов, заявив, что сейчас такая работа должна оставаться за человеком», — говорится в результатах исследования.

Еще 15% респондентов сообщили о скорее отрицательном отношении к такому подходу к законотворчеству.

При этом поддержали применение ИИ при подготовке законов 29% опрошенных, следует из представленных данных. Остальные участники опроса заняли нейтральную позицию по этому вопросу.

Также 42% россиян сообщили, что используют ИИ в жизни. Каждый четвертый делает это регулярно: 13% пользуются нейросетями почти ежедневно, еще 12% — несколько раз в неделю. 17% обращаются к этим сервисам несколько раз в месяц или реже. При этом 29% респондентов отметили, что не используют ИИ и не планируют начинать.

В январе на официальном сайте Государственной думы РФ был опубликован законопроект о внесении изменений в закон о поддержке молодежных и детских НКО и пояснительная записка к нему. При этом журналисты предположили, что документ был написан с использованием американского чат-бота ChatGPT. Они пришли к такому выводу в связи с наличием в одной из сносок ссылки на результаты опроса проекта «Пульс НКО» с UTM-меткой source=chatgpt․com. СМИ не исключили, что кто-то мог вручную дописать фрагмент source=chatgpt․com.

Ранее выяснилось, что Siri получит интерфейс полноценного чат-бота в iOS 27.
 
