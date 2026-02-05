Размер шрифта
Королевский персонал отказался работать на экс-принца Эндрю

Слуги отказались работать на экс-принца Эндрю из-за его дружбы с Эпштейном
Gero Breloer/AP

Обслуживающий персонал королевского поместья Сандрингем отказался работать на брата короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из-за его дружбы с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает британская газета The Sun со ссылкой на источники.

«Люди, которые работали с ним годами, ушли. В лучшем случае останется минимальный штат. Возможно, впервые в жизни ему придется самому открывать людям входную дверь», — говорится в публикации.

Скандал вокруг экс-принца Эндрю разразился еще в 2019 году, когда в публичном пространстве всплыла информация о связи королевской особы с Вирджинией Джуффре, работавшей на Эпштейна. В мемуарах она рассказала, что Эндрю вступал с ней в интимные отношения, когда ей было 17 лет. В октябре 2025 года Карл III лишил младшего брата последних титулов и почестей, а также принял решение выселить его из королевской резиденции.

30 января минюст США опубликовал новую партию документов по делу Эпштейна, в файлах были фотографии с мужчиной, похожим на младшего брата короля Великобритании Карла III.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что дочери принца Эндрю «были в ужасе» от компроментирующего фото отца у Эпштейна.
 
