Командир группы штурмовиков 79-й бригады ВСУ Игорь Дмитров вместе с подчиненными сдался в плен бойцам группировки «Центр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) на красноармейском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ, его цитирует ТАСС.

На предоставленном ведомством видео Дмитров рассказал, что в учебном подразделении «мобилизованных», обучали по большей части медицинской подготовке.

«Нас научили только, как перевязывать руки, ноги и все. Толком даже не стреляли», — уточнил он.

По его словам командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставило военных на позиции без еды и воды — они около недели «сидели на какой-то ферме», им всего лишь один раз с помощью квадрокоптера типа «Баба-яга» скинули продукты.

После сдачи в плен российским бойцам, Дмитрова, по его словам, удивило отношение российских военнослужащих. Так, вопреки агрессивной пропаганде украинских властей, в плену штурмовиков ВСУ не избивали и не пытали, а «покормили, напоили, водичку дали».

Недавно советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ ликвидируют своих раненых солдат, чтобы они не попали в плен. Он отметил, что украинские пленные уже не раз рассказывали, как украинские дроны пытались убивать сдавшихся в плен солдат во время эвакуации.

Ранее стало известно, кого ВСУ бросают на самые горячие участки фронта.