Последний друг СССР: умер Джордж Буш-старший

«Джордж Герберт Уокер Буш был благороднейшим человеком и лучшим отцом, о котором сын или дочь могли просить», — заявил Джордж Буш-младший, комментируя смерть своего отца, 41-его президента США Джорджа Буша-старшего.

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Свои соболезнования выразил и действующий глава Белого дома Дональд Трамп. «Наши сердца страдают от этой потери, и мы вместе с американским народом направляем наши молитвы всей семье Буш», — заявил он, добавив, что Буш-старший «вдохновлял поколения американцев поступать на госслужбу».

Несмотря на то, что Джордж Буш-старший был президентом США только один срок и проиграл вторую каденцию демократу Биллу Клинтону, американцы сегодня часто с уважением говорят о бывшем президенте. Многие даже вспоминают его природный аристократизм, который в сочетании с демократичной манерой общения всегда был фирменной чертой Буша-старшего.

После нападения Японии на Перл-Харбор Буш стал самым молодым летчиком ВВС США. Он храбро воевал, совершил несколько десятков боевых вылетов и, когда был сбит в бою, катапультировавшись, провел несколько часов на надувном плоту, пока его не подобрала подводная лодка.

Фоторепортаж: Умер Джордж Буш-старший __is_photorep_included12079015: 1

После войны, успешно окончив Йельский университет, Буш стал заниматься нефтяным бизнесом в Техасе. Сначала он работал в компании своего отца Пресскота Буша, затем самостоятельно смог сколотить большое состояние.

Однако Буша привлекала политика — в то время он считался консервативным республиканцем. Его амбиции были реализованы в 1966 году, когда он был избран конгрессменом.

Впоследствии президент Ричард Никсон назначил Буша-старшего американским представителем в ООН. Затем он работал представителем США в Китае, а позже — директором ЦРУ.

В 1980 году Буш попытался получить номинацию Республиканской партии на выборах президента США, соперничая с Рональдом Рейганом. Тогда будущий президент США уже стоял на центристских позициях и представлял из себя «политического реалиста». Однако более жестокая антисоветская риторика Рейгана оказалась избирателю более близка. Проиграв праймериз Рейгану, Буш тем не менее принял его предложение стать вице-президентом.

Тайный дипломат

Вместе с Рейганом Буш отработал вице-президентом два срока не пытался быть более заметным на фоне импульсивного президента.

Однако он был активен в так называемой «похоронной дипломатии».Участвуя в похоронах зарубежных деятелей, в том числе советских, Буш приобрел немало полезных знакомств.

Церемония прощания с последним советским лидером брежневской эпохи Константином Черненко дала возможность Бушу-старшему в неформальной обстановке пообщаться с его преемником Михаилом Горбачевым.

Переводчиком на той знаменитой встрече был будущий посол США в России Джон Байерли. Разговор двух политиков продолжался целый час, и за это время они сумели обсудить вопросы советско-американских отношений.

После окончания второго срока Рейгана Буш выдвинул свою кандидатуру на пост президента, легко победив своего оппонента демократа Майкла Дукакиса. При этом его предвыборная кампания была отмечена лозунгом, который впоследствии часто обыгрывали в сатирических передачах — «Читайте по губам: «Новых налогов не будет».

Президент конца войны

Президентство Джорджа Буша пришлось на самое драматичное время в мировой истории. Пала Берлинская стена, начались активные перемены в Восточной Европе, а нападение иракского диктатора Саддама Хуссейна на Кувейт положило начало «Войне в Заливе».

Собрав международную коалицию стран, куда вошла даже Сирия, США, действуя согласно мандату ООН, вытеснили иракские войска из Кувейта. Однако в ходе той операции Хуссейн не был уничтожен, за что впоследствии Буша неоднократно критиковали его противники.

Сам американский лидер считал, что должен придерживаться международного права. Буш был одним из немногих президентов в истории США, который с уважением относился к ООН.

В сентябре 1990 года он выступил в стенах этой организации с речью о «новом мировом порядке» после окончания «холодной войны». Как говорил президент США, это будет мир, «где правит закон, а не закон джунглей», а ООН будет активно выполнять роль по поддержанию мира.

В период своего президентства Буш смог построить уважительные и реалистичные отношения с президентом СССР Горбачевым и, несмотря на сопротивление части представителей своей администрации, выступал за сохранение СССР.

Во время визита еще в советскую Украину в августе 1991 года он призвал украинцев «удержаться от суицидального национализма» и сохранить свою независимость в рамках Союза. Противники Буша назвали эту речь «цыпленком по-киевски», пытаясь умолить ее значение.

В общении Буш-старший отличался большим тактом. В своей недавней книге «В меняющемся мире» Горбачев вспоминал, что когда во время визита в США он был вынужден на некоторое время отвлечься важным разговором, еще вице-президент Буш, который в то время вел президентскую компанию, терпеливо ждал в небольшой комнате посольства СССР. «Я привержен делу улучшения советско-американских отношений — если буду избран, продолжу начатое», — говорил он.

Кульминацией отношений СССР и США при Буше-старшем стала встреча на Мальте в 1989 году, которая ознаменовала собой конец «холодной войны». Пресс-конференция, проведенная по итогам мальтийских переговоров, запомнилась всему миру.

«Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира... Я заверил президента Соединенных Штатов, что никогда не начну войну против США», — сказал Михаил Горбачев. Джордж Буш приветствовал его слова.

Однако продолжить свой вполне реалистичный курс по отношению к СССР Буш не сумел, так как Советский Союз прекратил свое существование, а Горбачев покинул свой пост. Сам Буш также недолго оставался в президентском кресле, проиграв демократу Биллу Клинтону в 1993 году,

Переизбраться на второй срок Бушу помешали проблемы американской экономики. Слова «это экономика, дурак», брошенные стратегами Клинтона были предназначены Бушу.

По иронии судьбы через много лет спустя Клинтон и Буш подружились, когда вместе занимались сбором средств для борьбы с последствиями урагана «Катрина». Сам Клинтон рассказал в интервью после смерти Буша: «Наша дружба стала для меня одним из лучших подарков в жизни».