Опубликована запись разговора Долиной с банком

Сотрудники банка уговаривали народную артистку России Ларису Долину не переводить крупную сумму денег, но та настаивала, что это ее инициатива. Запись разговора певицы с работником финансовой организации опубликовал Telegram-канал Mash.

«Операторы блокировали подозрительные переводы и прямо спрашивали, не звонят ли ей с просьбами отправить деньги. Долина, следуя инструкциям мошенников, уверяла, что никто ее ни о чем не просил. В одном из разговоров банк не дал ей перевести 4,5 млн рублей неизвестным», — сказано посте.

На аудиозаписи слышно, как артистка подтверждает, что перевод крупной суммы она хочет сделать по собственной воле. С сотрудником банка Долина связалась, судя по разговору, по причине того, что изначально деньги перевести не удалось.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла новый адрес.

Ранее петербургскому кафе пришлось изменить вывеску после скандала с Долиной.