Общество

СМИ узнали о долгах вышедшего на свободу шурина экс-мэра Москвы

РИА: вышедший из колонии бизнесмен Батурин остался должен 23,1 млн рублей
Григорий Сысоев/РИА Новости

Вышедший на свободу из колонии бизнесмен Виктор Батурин, брат вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, задолжал 23,1 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Из них следует, что за последние семь лет в отношении предпринимателя возбудили 32 исполнительных производства, последние из них — в 2025 году и в январе этого года.

«При этом часть исполнительных производств о взыскании с Батурина более 22,4 миллиона рублей долга была прекращена в 2024 и 2025 годах по причине признания его банкротом», — говорится в материалах приставов.

Приставы Калмыкии и Московской области взыскивают с Батурина сумму около 23,1 миллиона рублей: 22,5 миллиона рублей налогов, а также уголовный штраф в полмиллиона рублей.

О том, что Батурин вышел из колонии стало известно 15 января 2026 года.

В 2021 году Виктору Батурину было предъявлено обвинение в фальсификации доказательств по гражданскому делу против Елены Батуриной и попытке завладеть 25% акций компании сестры стоимостью 13,8 млрд рублей. Бизнесмен был заключен под стражу. В октябре 2022 года он признал в суде свою вину и заявил о раскаянии.

В ноябре 2023 года Симоновский суд Москвы приговорил Батурина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Предпринимателя признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере, а также в подделке доказательств по гражданскому делу.

Ранее суд отказал «архангельскому Чикатило» в выходе на свободу по УДО.
 
