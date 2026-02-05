Дорога к армагеддону. Почему США отказались от договора о сокращении ядерных ракет и чем это грозит?

Сегодня закончилось действие договора СНВ-III, который заставлял Россию и США держать скромные ядерные арсеналы. По сути, мир вернулся на 50 лет назад, в эпоху ядерной гонки и серьезного ожидания мировой войны. Хуже всего в этом не тот факт, что атомного оружия станет больше — само по себе оно не так страшно. Куда страшнее, что, очевидно, исчезла главная предпосылка ДСНВ и всех подобных договоров — категорический и обоюдный отказ от войны. О том, почему СССР и США пошли на сокращение ядерных арсеналов на пике Холодной войны и почему нового договора не предвидится, — в материале «Газеты.Ru».

Зачем сокращать вооружения?

Первые договоры об ограничении стратегических вооружений были подписаны еще в советскую эпоху, когда, казалось, Холодная война была в разгаре. Связано это было с тем, что в1960-х в ее ходе наступил коренной перелом, которому поспособствовали два совпавших по времени события.

С начала 1950-х американские стратеги считали ядерную войну практически неизбежной и каждый год ждали, что коммунисты начнут великий поход по завоеванию мира. Это, думали они, будет война на уничтожение, для победы в которой требуются огромные запасы ядерного оружия — как можно мощнее, точнее и лучше.

Но хрущевская оттепель и его визиты в США, прошедшие в дружелюбной атмосфере, снизили накал напряженности. Затем, после Карибского кризиса 1962 года, всем на Западе стало ясно, что СССР воевать не собирается и скорее отступит, чем начнет третью мировую там, где его жизненным интересам ничего не угрожает. Это полностью перевернуло роль ядерных бомб: если до того они считались оружием будущей победы, то теперь стали мерой предосторожности, весь смысл существования которой в том, чтобы ее никогда не использовать.

В такой роли ядерное оружие должно было не нанести как можно больше урона: ведь для противника, если только он не фанатик, тысяча упавших на голову ядерных ракет не намного лучше, чем десять тысяч. Начинать такую войну рациональным людям не хочется даже при очень больших соблазнах, и потому для целей сдерживания достаточно иметь какое-то количество ракет и бомбардировщиков, чтобы арсенал казался убедительным. В связи с этим в средине 1960-х годов США прервали лихорадочное наращивание ядерного арсенала и сократили старые программы, — например, было развернуто всего 1000 МБР «Минитмен» вместо запланированных 2300.

Смена подхода позволила Советскому Союзу к 1970-м наверстать отставание и установить с США относительный паритет по стратегическим вооружениям. Этот факт успокоил советское руководство, которое всегда ждало внезапной атаки в стиле 22 июня 1941 года и до появления паритета очень некомфортно себя чувствовало в роли слабейшей стороны. Открылась дорога к переговорам.

Строительство ракетной шахты Titan-2 titanmissilemuseum.org

Ракеты долой

Иногда в договорах о ядерном оружии людям видится не та логика, которая на самом деле за ними стояла: будто сокращение количества боеголовок уменьшит нанесенный войной ущерб или что обоюдная нехватка оружия вылечит паранойю мировых лидеров насчет внезапного ядерного удара. Не существует безопасного или комфортного количества упавших на страну атомных бомб, и чем меньше у страны ядерный арсенал, тем более он уязвим к обезоруживающему внезапному удару.

Когда в 1972 году Ричард Никсон и Леонид Брежнев подписали первый договор об ограничении наступательных вооружений (ОСВ-I), руководствовались они совсем другими соображениями. Раз обе стороны не хотят воевать и пускать оружие в ход, то можно хотя бы обоюдно перестать тратить на него столь баснословные деньги — и оба окажутся в плюсе. Поэтому де-факто ОСВ-I просто заморозил количество стратегических ракет на имеющемся уровне. Следующий договор, ОСВ-II 1979 года, уже действительно их сокращал, накладывал ограничения на модернизацию, а также затрагивал ядерные бомбардировщики.

Подземная шахта межконтинентальной ядерной баллистической ракеты Titan-2 Sidetrack Adventures/YouTube

Но по-настоящему разоружение на поток поставили лишь в конце 1980-х, во время перестройки и «нового мышления». Для начала в 1987 году под нож пустили все ракеты средней дальности, главным стимулом к подписанию соответствующего договора (ДРСМД, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписан Горбачевым и Рейганом 8 декабря 1987 года) стало появление у США «Першинг-2» — сверхточной ракеты из самых мрачных дум советских генералов, отлично подходящей для внезапного удара и уничтожения ядерных бункеров прямым попаданием в крышу. За ними последовали другие ракеты и бомбы — СНВ-I предусматривал введение лимита на общее количество ядерных боеголовок в 6000 единиц, а также на количество бомбардировщиков и ракет.

Подписали этот договор, правда, за месяц до путча ГКЧП, а вступил он в силу лишь в 1994 году, после распада СССР. Важной вехой стало согласие США на советское требование равенства возможностей — об этом много говорили на переговорах ОСВ-II, но американцы скорее согласились на уступки в определении тяжелых ракет, чем на искусственную уравниловку. В 1993 году Ельцин и Клинтон подписали следующий договор, СНВ-II, по которому ограничения стали еще жестче. За ним последовал Договор о сокращении наступательного потенциала 2002 года, подписанный уже при Владимире Путине и еще сильнее снизивший планку.

Когда в 2010 году после долгих и сложных переговоров был подписан СНВ-III, он стал венцом ядерного разоружения. Теперь России и США разрешалось иметь в сумме не более 700 развернутых стратегических баллистических ракет любого базирования и оборудованных для ядерных ударов бомбардировщиков, чье количество суммировалось с ракетами. Число стратегических ядерных боеголовок договорились сократить до 1550 — в разы меньше, чем на пике Холодной войны.

Переговоры шли тяжело, поскольку российское руководство смущало строительство американской системы ПРО в Европе — официально направленной против Ирана, но способной работать против кого угодно. Споры завершились чистой победой России, поскольку от европейской ПРО Барак Обама отказался, а договор был очень выгодным для Москвы. Она на тот момент и так практически его выполняла, сократив ядерные силы в одностороннем порядке по финансовым и политическим соображениям, а маленький арсенал позволял удобно его модернизировать. В целом, договор считали удачным даже в российском Генштабе. Эта оценка подтверждается тем, что в 2021 году Путин согласился его продлить еще на пять лет, хотя отношения с США на тот момент были далеки от теплых.

Заброшенная шахта ракеты УР-100 Туристический Саратов

Впервые за полвека

Сегодня те пять лет истекли, и мир за это время стал совсем другим. В 2023 году Россия приостановила участие в договоре из-за решения больше не допускать западные инспекции ядерного арсенала — это было бы странно в условиях, когда союзная США Украина стремилась уничтожить российские стратегические вооружения.

«Решение России о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо. Однако для этого США должны проявить политическую волю и отказаться от агрессивного курса на подрыв безопасности нашей страны, предприняв практические шаги по реальной деэскалации. С учетом обозначенных Россией озабоченностей в контексте непосредственной реализации ДСНВ от Вашингтона потребуются усилия по их устранению и, соответственно, созданию необходимых условий для возобновления полноформатного функционирования Договора. Кроме того, при рассмотрении вопроса о дальнейшей судьбе ДСНВ Россия будет также учитывать фактор ядерного потенциала союзников США – Великобритании и Франции, которые выступают с Вашингтоном единым антироссийским фронтом», — говорилось в заявлении российского МИД на этот счет.

Советский инспектор изучает ракету «Томагавк» перед ее утилизацией по договору о сокращении вооружений, 1988 год U.S. Department of Defense

Никаких подвижек со стороны США по этому вопросу с тех пор не было. Напротив, у США есть свои соображения, делающие ДСНВ бессмысленным. Этот договор возник в условиях соревнования двух ядерных держав, когда другие страны, пусть и обладающие ядерным оружием, не имели либо цели, либо возможности массово его развертывать.

Теперь же главным своим противником США считают Китай и не скрывают этой оценки. Китай стремительно наращивает ядерный арсенал, и любые ограничительные договоры мешают США давать на это ответ. Усадить же за переговорный стол одновременно Россию, США, Китай, а также, как того требует МИД, Великобританию и Францию — это что-то из области фантастики.

Таким образом, с сегодняшнего дня и впервые за почти 50 лет ничто в мире не ограничивает создание новых баллистических ракет и боеголовок к ним. И, видимо, старая логика работать тоже перестала, раз страны снова видят ядерное оружие как средство победы, а не рычаг для переговоров и сдерживания.

Вопрос только в том, окончится ли следующий Карибский кризис так же, как прошлый, или мир пойдет дальше дорогой к армагеддону.