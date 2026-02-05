Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Юрист объяснил, почему Долиной выгодна публикация ее разговора с мошенниками

Юрист Алешкин заявил, что обнародование записи с аферистами на пользу Долиной
Сергей Бобылев/РИА Новости

Юрист Андрей Алешкин заявил, что Ларисе Долиной может быть выгодно обнародование разговора с мошенниками. Его слова передает aif.ru.

Алешкин отметил, что запись свидетельствует о том, что Долина находилась под влиянием в тот период, когда, вероятно, продавала квартиру. Также пленка подтверждает, что певица не была связана с людьми, которые занимались организацией аферы с ее жильем в Хамовниках.

«Это может быть элементом защиты. Когда не хватает аргументов, некоторую информацию могут, как говорится, «обобъективеть» — то есть придать ей видимость полученной извне. Если полная шестичасовая запись подтверждает версию Долиной, то ее появление выгодно певице: это придает дополнительный вес ее позиции», — заявил он.

До этого в интернете начали появляться фрагменты телефонных разговоров певицы с аферистами — и теперь полную шестичасовую аудиозапись обмана мошенники предлагают купить Telegram-каналам.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла новый адрес.

Ранее СМИ выяснили, что внук Пугачева зарабатывает в США больше, чем в России.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!