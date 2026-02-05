Юрист объяснил, почему Долиной выгодна публикация ее разговора с мошенниками

Юрист Андрей Алешкин заявил, что Ларисе Долиной может быть выгодно обнародование разговора с мошенниками. Его слова передает aif.ru.

Алешкин отметил, что запись свидетельствует о том, что Долина находилась под влиянием в тот период, когда, вероятно, продавала квартиру. Также пленка подтверждает, что певица не была связана с людьми, которые занимались организацией аферы с ее жильем в Хамовниках.

«Это может быть элементом защиты. Когда не хватает аргументов, некоторую информацию могут, как говорится, «обобъективеть» — то есть придать ей видимость полученной извне. Если полная шестичасовая запись подтверждает версию Долиной, то ее появление выгодно певице: это придает дополнительный вес ее позиции», — заявил он.

До этого в интернете начали появляться фрагменты телефонных разговоров певицы с аферистами — и теперь полную шестичасовую аудиозапись обмана мошенники предлагают купить Telegram-каналам.

Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а артистка заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря прошлого года высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

Исполнительницу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января: судебные приставы передали ключи представителям Лурье. Сама певица на процедуру не явилась. Несмотря на это, она оплатила ЖКУ за квартиру в московских Хамовниках. Новая собственница уже поменяла замки в дверях, намерена сделать ремонт и выбросить часть оставленной мебели. Долина призналась, что «хорошо устроилась» после переезда, однако не раскрыла новый адрес.

