Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. посоветовал главе европейской дипломатии Кае Каллас обратиться к врачу на фоне ее заявлений о «нападении» России на другие государства.

2 февраля Каллас в очередной раз выступила с утверждением, что Россия якобы напала на 19 стран за последние 100 лет, а на некоторые – «три или четыре раза». При этом в своих размышлениях она указала, что «ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию».

По мнению Володина, заявление Каллас противоречит здравому смыслу и историческим фактам. Дипломат не представила список стран, на которые якобы нападала России, — просто потому, что его не существует, подчеркнул спикер Госдумы.

«Психиатры говорят: все проблемы идут из детства. Каллас стоит обратиться к врачу», — написал Володин.

Он отметил, что Россия никогда не начинала войн, она их заканчивает. Парламентарий подчеркнул, что дочери члена КПСС, госдеятеля Эстонской ССР и суверенной Эстонии стоило бы это знать, но, пытаясь откреститься от прошлого своих родителей, Каллас показывает себя борцом с Россией.

Ранее в Госдуме не поверили словам Каллас о готовности Украины к уступкам.