Общество

Мужчина и еще 5 человек изнасиловали школьницу и слили видео процесса в интернет

В Индии 6 человек изнасиловали девятиклассницу
Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

В Индии шесть человек задержали после изнасилования несовершеннолетней. Об этом сообщает Hindustan Times.

Инцидент произошел в штате Одиша, в школе, куда девушка пришла на вечерние занятия. 22-летний молодой человек вместе с пятью учениками школы ворвался в класс, пока там не было учителя, и уговорил пострадавшую пойти с ними.

В результате девятиклассницу отвезли в малолюдное место неподалеку, где она подверглась групповому изнасилованию. Весь процесс юноши записывали на камеры телефонов.

Вскоре они опубликовали ролик в соцсетях и стали угрожать девятикласснице расправой в случае, если она обратится в правоохранительные органы.

Спустя непродолжительное время видео стало вирусным, кадры попали к отцу девочки, который сразу написал заявление в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых участников надругательства. 22-летнего мужчину арестовали, остальных отправили в исправительные учреждения. Сейчас полицейские устанавливают роль каждого участника в произошедшем.

Ранее в Великобритании двое мужчин похитили и изнасиловали школьницу.
 
