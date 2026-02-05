Договор истек: эксперт рассказал о новой ядерной гонке России и США

Действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. Как заявил «Газете.Ru» военный эксперт Алексей Леонков, США отстают от России и Китая по стратегическому оружию на фоне развития Москвой и Пекином гиперзвуковых технологий, позволяющих заполнять ракеты термоядерными боеголовками. Это говорит о том, что Штаты, скорее всего, согласятся на новый договор.

«Гонка вооружений будет со стороны США, потому что они сейчас имеют статус отстающего по ядерным технологиям. Увеличение кратно носителей за счет крылатых ракет – это такая временная мера, которая при серьезных столкновениях является не самым сильным аргументом», — подчеркнул он.

По словам Леонкова, Соединенным Штатам для того, чтобы восстановить паритет по военным ядерным технологиям, например, по межконтинентальным баллистическим ракетам, требуется время – от 20 до 25 лет.

«Они попытаются догнать и, может быть, даже перегнать Россию и Китай. Но дело в том, что и Россия, и Китай благодаря гиперзвуковым технологиям уйдут очень далеко вперед», — добавил военный эксперт.

Именно «управляемый гиперзвук» позволяет России и Китаю идти впереди США в сфере ядерных вооружений, отметил собеседник.

«Управляемый гиперзвук позволяет избавиться от ложных боеголовок и заполнить их места настоящими термоядерными боеголовками, каждая из которых со стопроцентной вероятностью поразит намеченную цель», — пояснил Леонков, поэтому, добавил он, Россия качественно превосходит США в сфере ядерного вооружения.

В этой связи американцы могут пойти на заключение СНВ-IV, заключил он. В рамках таких переговоров американцы будут настаивать именно на количественном ограничении оружия, связанного с управляемым гиперзвуком в России и Китае.

Догоняющая модель американского ядерного вооружения в сопоставлении с российским и китайским приведет к тому, что США «будут вынуждены» заключить новый договор, куда могут войти Россия, Китай, а также Франция и Великобритания, считает Леонков.

В пользу необходимости заключения нового договора по сокращению стратегических наступательных вооружений говорит и то, что программа перевооружения ядерного арсенала США «только дорожает», заявил эксперт. Сейчас она стоит около двух триллионов долларов.

«Это еще один аргумент в пользу все-таки заключения очередного соглашения с Россией и Китаем <…> Дело в том, что они (США. – «Газета.Ru») уповают на свой «Золотой купол», но его еще нет. И стоит он очень дорого. Для того, чтобы его создать, потребуется как минимум 10 лет. Потому если на эти 10 лет не заключить что-либо такое, то США будут постоянно находиться под прямой угрозой применения по их территории ядерного оружия», — подытожил Леонков.

Действие договора СНВ-3 истекает 5 февраля 2026 года. 29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова продлить договор СНВ-3 и ждет ответа из Вашингтона. Также 3 февраля Песков подчеркнул, что истечение действия договора плохо скажется на стратегической безопасности.

Ранее в России спрогнозировал последствия отмены ДСНВ.