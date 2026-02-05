Размер шрифта
Трамп ответил на вопрос о влиянии возраста на работу в Белом доме

Трамп: сам пойму, когда возраст начнет мешать работе президентом США
Nathan Howard/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не нужны подсказки со стороны, чтобы понять, когда возраст начнет мешать его работе в Белом доме. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC.

«Я думаю, я сам пойму. Я думаю, что я бы не стал давать интервью вам, к примеру», — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, кто сможет сказать ему, что он уже слишком стар для должности президента США.

22 января британская газета Metro писала, что у Трампа во время выступления в Давосе заметили свежий крупный синяк на тыльной стороне левой руки.

1 января газета The Wall Street Journal писала, что Трамп стремится скрывать физические признаки старения и возможные недомогания, используя косметику для маскировки синяков на руках. В публикации говорится, что советники американского президента все чаще замечают внешние проявления его возраста. Так, во время съезда Республиканской партии в Милуоки кожа Трампа оказалась настолько чувствительной, что у американского лидера началось кровотечение после того, как его случайно задела кольцом генеральный прокурор Пэм Бонди.

Ранее сообщалось, что здоровье Трампа становится все более обсуждаемой темой в Евросоюзе.
 
