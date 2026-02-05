Размер шрифта
В ЕС признали отсутствие права требовать от стран вне союза соблюдать санкции против РФ

О'Салливан: страны вне ЕС не обязаны соблюдать санкции против России
Владимир Сергеев/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не вправе требовать от стран, не являющихся его членами, соблюдать европейские санкции против России. Об этом заявил спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, передает британская газета The Guardian.

«Ни одна страна в мире, не входящая в ЕС, не обязана соблюдать наши санкции», — сказал он.

В то же время представитель Евросоюза добавил, что западные санкции оказывают «значительное влияние» на российскую экономику.

В конце января глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала конфликта, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован. Также о разработке новых санкций рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призвал ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее на Украине не увидели альтернативы усилению санкций против России.
 
