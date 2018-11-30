Саммит «двадцатки»: чем Путин ответит Трампу. LIVE

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По информации «Газеты.Ru», в частности, в первональном расписании встреч на мероприятии Владимира Путина, кроме встречи с Трампом, значилась встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Кроме того, у него должны состояться беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, президентом Аргентины Маурисио Макри, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, а также председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
При этом пресс-секретарь российского лидера отметил, что в сложившейся этой есть плюсы: в рабочем расписании Владимира Путина на саммите G20 появится свободное время, которое он сможет использовать для других полезных встреч.
В Кремле до последнего надеялись, что встреча состоится. Она значилась в расписании Владимира Путина на субботу. На личное общение президентам было отведено два часа. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отмечал, что в Кремле восприняли эту новости с сожалением. «Обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенный срок... Со своей стороны, президент России Владимир Путин готов к проведению контактов со своим американским коллегой», - сообщил Песков.
«Учитывая то, что Россия не вернула корабли и моряков Украине, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить мою встречу с президентом Владимиром Путиным в Аргентине. Я с нетерпением снова жду этой встречи, как только эта ситуация будет решена», - пояснил свое решение Дональд Трамп.
Накануне стало известно об очередном сюрпризе от президента США Дональда Трампа – он не будет встречаться с президентом России Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе.
В прошлом году, когда Аргентина приняла на себя «председательство» в «двадцатке», президент страны Маурисио Макри в качестве приоритетных назвал темы будущей занятости, устойчивого развития в продовольственной сфере и создания необходимой инфраструктуры для развития. Между тем на нынешнем саммите главными будут другие темы.
Добрый день, уважаемые читатели! Саммит лидеров стран Группы двадцати открывается в пятницу в аргентинской столице. Завершится встреча 1 декабря. «Газета.Ru» будет вести онлайн-трансляцию с мероприятия.