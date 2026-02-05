Размер шрифта
Медведев назвал нелепым отрицание США легитимности Мадуро

Медведев: попытки США оспорить легитимность Мадуро выглядят нелепо
Алексей Никольский/РИА Новости

Попытки США оспорить легитимность лидера Венесуэлы Николаса Мадуро выглядят нелепо. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в авторской колонке для РИА Новости.

«Довольно нелепо выглядят и попытки Вашингтона представить захват Н. Мадуро как результат последовательного непризнания американцами венесуэльского лидера в качестве легитимного главы Боливарианской Республики», — написал он.

По словам политика, международное право не дает странам права в одностороннем порядке определять легитимность руководителей других государств, а также устанавливать наличие или отсутствие у них иммунитетов.

Медведев подчеркнул, что, несмотря на позицию США в отношении венесуэльских выборов 2018 и 2024 годов, с точки зрения международного права важен именно факт осуществления правительством Мадуро эффективного контроля над республикой.

Кроме того, зампред Совбеза РФ отметил, что венесуэльские дипломаты при Мадуро продолжили представлять страну в ООН, и никто не ставил под сомнение их полномочия.

3 января Вооруженные силы США нанесли удары по Венесуэле, захватили и вывезли в Америку президента Николаса Мадуро. 5 января его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России обвинили США в посягательстве на глав суверенных держав.
 
