Стало известно о желании Макрона позвонить Путину

ТАСС: Макрон хочет позвонить Путину, но подготовка к разговору требует времени

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет позвонить главе РФ Владимиру Путину, однако на подготовку содержательного разговора потребуется несколько дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французский источник.

«Подготовка содержательного разговора займет не один день, это точно несколько дней <...> Французский лидер нацелен на результат», — заявил собеседник агентства.

3 февраля Макрон заявил, что подготовка его контактов с Путиным ведется на техническом уровне. По словам французского лидера, параллельно по этому вопросу ведутся консультации с европейскими партнерами и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Последний телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля 2025 года. Это была их первая беседа после длительного перерыва, длившегося с сентября 2022 года. В ходе нее французский лидер призвал к скорейшему прекращению огня и перемирию. Президент РФ в ответ заявил, что конфликт стал следствием политики Запада, и подчеркнул, что любые договоренности должны учитывать «новые территориальные реалии» и устранять первопричины кризиса.

Ранее СМИ сообщили о визите советника Макрона в Москву для встречи с Ушаковым.