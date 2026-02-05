Размер шрифта
В Алтайском крае родственники пожаловались на условия содержания пациентов в больнице

ОН: семьи пациентов больницы Алтайского края пожаловались на антисанитарию
Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае родственники постоялицы рассказали о халатности сотрудников одной из местных больниц. Их слова приводит «Осторожно, новости».

По словам семьи, их 69-летняя родственница по имени Татьяна за некоторое время до попадания в медучреждение перенесла инсульт, поэтому обслуживать себя самостоятельно не может.

В конце января женщину госпитализировали в больницу, так как у нее «начала синеть нога». Как рассказали родственники, за Татьяной не ухаживали должным образом. Ей якобы оставляли еду на тумбочке и уходили. Семье приходилось приезжать в больницу несколько раз в день.

Также они пожаловались на мусор и пятна на матрасах, отсутствие масок и бахил. Помимо этого, специалисты якобы используют пластиковые бутылки вместо мочеприемников.

Родные других пациентов также рассказали о проблемах в учреждении. Так, по словам одной из пациенток, ей три дня не могли сделать медицинскую процедуру. Медики сделали это только после того, как ее сын обратился к заведующей.

Семьи направили обращение в Роспотребнадзор.

Ранее россиянка обвинила пансионат в Новосибирске в издевательствах над пожилой матерью.
 
