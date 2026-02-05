Nike подозревают в дискриминации белых сотрудников

Федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу проверит компанию Nike из-за жалоб на дискриминацию сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Комиссия получила жалобы на систематическую «расовую дискриминацию» в отношении белых работников. Ведомство через суд потребовало от Nike предоставить отчетность о том, как учитывают расовую и этническую принадлежность работников, в том числе при принятии решений об их увольнении, повышении в должности, начислении им различных выплат.

«Есть убедительные свидетельства того, что в компании программы, направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, могут нарушать федеральные запреты на расовую дискриминацию», — заявила глава комиссии Андреа Лукас, добавив, что специалисты проведут «всестороннее расследование».

В июне 2025 года газета The Telegraph писала, что отдел по подбору персонала Кембриджского университета годами работает по руководству, дискриминирующему белых при приеме на работу.

В публикации отмечалось, что вакансия на поиск нового сотрудника университета будет публиковаться неоднократно, если на нее не откликнулся никто, кроме светлокожих или мужчин.

Ранее сотни англичан вышли на протест против расизма.