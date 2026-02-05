Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Nike подозревают в дискриминации белых сотрудников

Власти США проверят компанию Nike из-за жалоб на дискриминацию белых сотрудников
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Федеральная комиссия США по обеспечению равных возможностей при найме на работу проверит компанию Nike из-за жалоб на дискриминацию сотрудников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на своем сайте.

Комиссия получила жалобы на систематическую «расовую дискриминацию» в отношении белых работников. Ведомство через суд потребовало от Nike предоставить отчетность о том, как учитывают расовую и этническую принадлежность работников, в том числе при принятии решений об их увольнении, повышении в должности, начислении им различных выплат.

«Есть убедительные свидетельства того, что в компании программы, направленные на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности, могут нарушать федеральные запреты на расовую дискриминацию», — заявила глава комиссии Андреа Лукас, добавив, что специалисты проведут «всестороннее расследование».

В июне 2025 года газета The Telegraph писала, что отдел по подбору персонала Кембриджского университета годами работает по руководству, дискриминирующему белых при приеме на работу.

В публикации отмечалось, что вакансия на поиск нового сотрудника университета будет публиковаться неоднократно, если на нее не откликнулся никто, кроме светлокожих или мужчин.

Ранее сотни англичан вышли на протест против расизма.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!