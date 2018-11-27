«Убийца» в Аргентине: как саудовского принца примут на G20

Несмотря на то, что Тунис — дружественное Саудовской Аравии государство, наследного принца этой страны Салмана ждет не очень теплый прием. Представители оппозиции Туниса собираются встретить принца демонстрациями и плакатами с фотографиями убитого. Он, как предполагают правоохранители Турции, был убит спецслужбами Саудовской Аравии в консульстве этой страны в Стамбуле.

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В интервью телекомпании «Аль-Джазира» участники протестов с негодованием говорили, что правительство Туниса закрывает глаза на ситуацию с правами человека в этой стране в угоду экономическим интересам.

Саудовская Аравия всегда была страной, которую критиковали за нарушение прав человека, однако зверское убийство саудовского журналиста стало сильным ударом по репутации принца и его образу модерниста и реформатора.

Однако настоящим испытанием для будущего монарха станет скорая поездка в Аргентину, по сравнению с которой визит в Тунис покажется легкой прогулкой.

Принц едет в Буэнос-Айрес на встречу «Большой двадцатки», где кроме него будут находиться лидеры ведущих государств мира.

Как отмечает в аналитическом материале агентство AP, именно эта поездка даст представление о том, какое отношение к принцу сложилось в мире после убийства журналиста. Как отмечает аналитик Королевского Объединённого института оборонных исследований и Atlantic Council Эйч Хейлер, эта поездка покажет, сможет ли наследный принц в ближайшем будущем посещать западные страны и останется ли он «рукопожатным».

При этом эксперт считает, что сейчас с принцем вряд ли будут встречаться такие люди, которые принимали его во время визита в США весной этого года. Тогда он встречался с экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом, медиамагнатом Рупертом Мердоком, главой компании Disney Бобом Айгером, соучредителем Google Сергеем Брином, генеральным директором Apple Тимом Куком и бывшим президентом США Джорджем Бушем.

Европейские лидеры могут избегать принца во время саммита, но неясно как поведет себя и российский президент Владимир Путин.

Россия в последнее время начала активно налаживать связи с Саудовской Аравией, а в июле 2018 года Путин чествовал наследного принца в Москве во время чемпионата мира по футболу.

Как отмечает ведущий эксперт Gulf Analytic в Вашингтоне Теодор Карасик то, как будут принимать принца во время саммита, остается «ключевым вопросом». «Важное значение будет иметь не только само восприятие, но и оптика этого восприятия», — говорит Карасик.

«Хотя может показаться, что принц находится под большим давлением, существует и достаточно большая поддержка со стороны соседних стран и союзников. Саудовцы знают, что они могут найти друзей на востоке», — добавляет эксперт.

Один и самый главный союзник у принца точно есть. Авторы статьи в AP не сомневаются, что президент США Дональд Трамп на саммите G-20 пожмет руку наследному принцу, несмотря на подозрения американских спецслужб в отношении саудовского принца.

Президент Трамп отмел доводы ЦРУ и выступил с заявлением, из которого следовало, что США по-прежнему на стороне Эль-Рияда. По мнению Трампа, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман мог «знать об этих трагических событиях», но «мог и не знать». Издание Vox, комментируя эти слова, назвало их «странными». Трамп дает понять, что он не собирается вводить серьезных санкций против Саудовской Аравии.

Как отмечает эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин, США не рискнут «убирать» принца, так как в Вашингтоне понимают, что в Саудовской Аравии «нет фигур, вокруг которых бы сформировалась бы новая элита».

«Проблема в том, что саудовская элита крайне неподъемный механизм, и она уже была сильно изменена под наследного принца Салмана, да так, что все поле зачистили от других влиятельных фигур», — говорит Бармин.

Как отмечает эксперт, пока жив отец наследного принца король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, задача правящей элиты заключается в том, чтобы «вывести сына из статуса парии».

Агентство AP в свою очередь поясняет, что несмотря на возмущение международного сообщества, решение наследного принца отправиться в Аргентину свидетельствует о том, что он по-прежнему пользуется сильной поддержкой своего 82-летнего отца, короля Саудовской Аравии, и для его места во власти на данный момент нет серьезных угроз.

При этом визит принца может быть омрачен и тем обстоятельством, что прокуратура Аргентины может предъявить ему обвинения в массовых нарушениях прав человека в стране военных действиях в Йемене, а также в убийстве журналиста Хашукджи.

С иском в прокуратуру Аргентины обратились представители правозащитной организации Human Rights Watch.

Решение остается за генпрокурором Аргентины, который должен решить, могут ли положения конституции Аргентины быть применены к обвинениям, которые выдвигают в адрес принца.

В основном законе страны содержатся принципы, признающие универсальную юрисдикцию касающихся военных преступлений, а также пыток. Это дает право местным правоохранителям преследовать тех, кто совершил это преступление вне зависимости от того в какой стране оно было совершено.

В то же время, партнер компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов отмечает, что в случае, если принц прибывает на саммит под дипломатическим статусом, он обладает иммунитетом от судебного преследования.

В любом случае говорит эксперт, если даже конституция Аргентины признает экстерриториальное право, в обращении должны содержаться «достаточные доказательства», которые должны рассмотреть правоохранительные органы этой страны. Эксперт отмечает, что в сегодняшней политической ситуации обращение правозащитников «выглядит как пиар-ход».